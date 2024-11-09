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  4. Böyle anne olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada sattığı ortaya çıktı

Böyle anne olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada sattığı ortaya çıktı

09.11.2024 16:20
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İstanbul'da yaşayan annenin 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada hesap açarak 5 bin TL karşılığında sattığı ortaya çıktı. Eşinden boşanan baba "Oğlumu, uygunsuz görüntülerini çocuğumuzu kullanarak satan eski eşimden kurtarın" diyerek velayetinin kendisine verilmesini istedi.

Böyle anne olmaz olsun! 2 yaşındaki oğlunun uygunsuz görüntülerini sosyal medyada sattığı ortaya çıktı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde oturan S.A. ile N.K. 2021'de severek evlendi. Çiftin, 8 ay süren evliliğinden 1 erkek çocuk dünyaya geldi. Bir süre sonra şiddetli geçimsizlik yaşayan çift boşanırken, erkek çocukları U.L.A.'nın velayeti ise annesi N.K.'ye verildi. Boşanma davasının ardından S.A., Bursa'da yaşamını sürdürürken, N.K. ise şu anda 2 yaşında olan oğlu U.L.A. ile İstanbul'a yerleşti. Bir süre sonra N.K., iddiaya göre sosyal medyada oğlu U.L.A. adına bir kanal açıp, kendisine ait çektiği uygunsuz görüntüleri bu kanala yükleyip, izlemek isteyenlere ise abonelik ücreti olan yaklaşık 5 bin lira karşılığında satmaya başladı.

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"SAPIKÇA PAYLAŞIMLAR YAPIYOR"

Kanalda eski eşinin sadece cinsel içerikli görüntüler değil, çocuğu emzirirken yaptığı çekimleri de paylaştığını belirten S.A., şunları söyledi:

"Eski eşim, oğlumun adını verdiği platformda cinsel içerikli paylaşımlar yapıyor. Burada kendi ismi kesinlikle geçmiyor. Bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulundum. Herhangi bir geri dönüşü olmayınca kendisi daha da açılmaya başladı. Bu görüntüleri 1 ay önce arkadaşım görüp bana haber verdi. Oğlumun adı verilen siteye girip baktığımda N.K., cinsel içerikli videolarını paylaştığına tanık oldum. Kendisi siteye katılmak isteyenlerden yaklaşık 5 bin lira abonelik ücreti istiyor. Sapıkça paylaşımlar yapıyor. 300 bin liraya yakın para kazanmasına rağmen hala benden nafaka alıyor. Çocuğumun ismi şu an cinsel içerikli sitelerde geçiyor. Oğlumu emzirirken görüntüleri de var paylaşımlarında. Çocuğumuzun yüzü gülecek şekilde videolar var. Katıl butonunda da kendi sapıkça ürettiği içerikler bulunuyor. Yani oğlumun ismiyle geçen bir kanalın arka tarafında, para verip abone olan insanlara sapıkça görüntülerini izletiyor. Oğlumun velayetinin ondan alınıp bana verilmesini istiyorum."

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"BURADAKİ EN BÜYÜK SORUN OĞLUMUN BU İÇERİKLERDE GÖZÜKMESİDİR"

Oğlunun ileride bu kanalda yayınlanan görüntüleri izleyip psikolojisinin bozulabileceğini ifade eden S.A., "Çocuğumuz büyüdüğünde bana, 'O görüntülere neden izin verdin?' diye sorarsa ben ona nasıl bir yanıt vereceğim? Buradaki en büyük sorun oğlumun bu içeriklerde gözükmesidir. Bu görüntüleri ve benim oğlumun isminin hiç bir yerde geçirilip paylaşılmasını istemiyorum" dedi.

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ANNEDEN REZALET AÇIKLAMA

Öte yandan DHA muhabirinin telefonla ulaştığı N.K. ise geçimini bu işten kazandığını belirterek, "Gelirimin büyük bölümünü oğluma harcıyorum" diyerek kendini savundu.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Bursa
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