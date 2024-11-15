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  4. Böyle anne olmaz olsun! Yenidoğan bebeğine yaptığı kan dondurdu: Yasak ilişki itirafı

Böyle anne olmaz olsun! Yenidoğan bebeğine yaptığı kan dondurdu: Yasak ilişki itirafı

15.11.2024 23:22
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Konya'da bir kadın, yeni doğmuş kız bebeğini çöp konteynerine bıraktı. Bir kişinin bebeği fark etmesi üzerine polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekiplerin ifadesine başvurduğu 5 çocuk annesi Suriye uyruklu kadın, bebeği bıraktığını itiraf etti. Kadın ilk ifadesinde yasak ilişki sonucu bebeği dünyaya getirdiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Böyle anne olmaz olsun! Yenidoğan bebeğine yaptığı kan dondurdu: Yasak ilişki itirafı

Olay, geçen çarşamba günü saat 12.30 sıralarında Meram ilçesi Uzunharmanlar Mahallesi Etem Sokak’ta meydana geldi. Suriye uyruklu bir kişi, çöp dökmek istediği sırada konteynerde ağlama sesi duydu. Konteynere bakan kişi, yastık kılıfının içindeki bebeği görüp, çevredeki komşularına haber verdi. Komşuları da durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Ekipler, plasentasıyla bulunan kız bebeğin, birkaç saat önce dünyaya geldiğini tespit etti. Ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

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BANYODA DÜNYAYA GETİRİP ÇÖP KONTEYNERİNE BIRAKMIŞ

Olayın ardından bebeği bırakan anneyi araştıran polis ekipleri, çevredeki evlerde yaşayan kişilerle tek tek görüştü. Çöp konteynerinin yakınında bir evde yaşayan Suriye uyruklu H.E.S.’den şüphelenen ekipler kadının ifadesine başvurdu. H.E.S., polislere bebeği evinin banyosunda dünyaya getirdiğini daha sonra da çöp konteynerine bıraktığını itiraf etti.

YASAK İLİŞKİ AÇIKLAMASI

5 çocuk annesi H.E,S.’nin eşinin yurt dışında olduğu, bebeği de yasak ilişki sonucu dünyaya getirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan H.E.S., emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA

Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Konya bebek
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