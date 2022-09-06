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Böyle Bir Link Bırakmayı Hiç Görmediniz!

06.09.2022 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara, İstanbul ve İzmir’de günün ilk ışıklarında işe gitmek için evden çıkanlar çok tuhaf bir olayla karşılaştı. Daha önce Instagram’da hikayelere link bırakanları görmüşlerdi, yorumlara link bırakanları görmüşlerdi, hatta videolara link bırakanları da görmüşlerdi ama İstanbul meydanlarında vinçlerle devasa linkler bırakılabileceğini hiç görmemişler ve öngörememişlerdi!

Böyle Bir Link Bırakmayı Hiç Görmediniz!

Linklerin görüldüğü şehirlerde kulaktan kulağa bu haber yayılmaya başladı. Vinçlerle bırakılan devasa linkleri görenler birbirlerine sosyal medyadan linklerin fotoğraflarını attılar, “Şu an karşımda ne olduğunu asla bilemezsin” diyerek linkleri paylaşanlar oldu.

Bu linkler sosyal medya fenomenleri ve influencer’ların da ilgisini çekti. “Arkadaşlar linki ben bıraktım oraya tıklarsanız sevinirim” diyerek şakalaşan Influencer’ların yanı sıra sosyal medya fenomenleri de “normalde instagram hikayelerinde linke tıkla deyince hiç tıklamam ama ilk defa zaten tıklayamayacağım bir link görüyorum. O yüzden bu linke tıklamayı her şeyden çok istiyorum” şeklinde eğlenceli mesajlar paylaştılar. Linklerle birlikte fotoğraf çektirenler olmaya başlayınca kısa sürede tüm ilgileri üzerine topladı

Linklerin görüldüğü bazı lokasyonlar ise şu şekilde ;

İZMİR-KAR
İzmir-Karşıyaka

KANYON
Kanyon AVM

MEYDAN
Meydan AVM

METROPOL
Metropol AVM

HİLTON
Hilltown AVM

SAHRA
Yeni Sahra E5 kenarı

İZMİR AA
İzmir

ANKARA
Ankara

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