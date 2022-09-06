Böyle Bir Link Bırakmayı Hiç Görmediniz!

Linklerin görüldüğü şehirlerde kulaktan kulağa bu haber yayılmaya başladı. Vinçlerle bırakılan devasa linkleri görenler birbirlerine sosyal medyadan linklerin fotoğraflarını attılar, “Şu an karşımda ne olduğunu asla bilemezsin” diyerek linkleri paylaşanlar oldu.

Bu linkler sosyal medya fenomenleri ve influencer’ların da ilgisini çekti. “Arkadaşlar linki ben bıraktım oraya tıklarsanız sevinirim” diyerek şakalaşan Influencer’ların yanı sıra sosyal medya fenomenleri de “normalde instagram hikayelerinde linke tıkla deyince hiç tıklamam ama ilk defa zaten tıklayamayacağım bir link görüyorum. O yüzden bu linke tıklamayı her şeyden çok istiyorum” şeklinde eğlenceli mesajlar paylaştılar. Linklerle birlikte fotoğraf çektirenler olmaya başlayınca kısa sürede tüm ilgileri üzerine topladı

Linklerin görüldüğü bazı lokasyonlar ise şu şekilde ;





İzmir-Karşıyaka





Kanyon AVM





Meydan AVM





Metropol AVM





Hilltown AVM





Yeni Sahra E5 kenarı





İzmir





Ankara

