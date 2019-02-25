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"Böyle bir soykırım Hitler ve Mussolini döneminde dahi olmadı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 11:33 | Son Güncelleme

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar: - "Tarihte bu şekilde bir soykırım, bu şekilde bir katliam Hitler ve Mussolini döneminde dahi olmadı. Bugün Azerbaycan'da bu katliamı yapanlar ne yazık ki elleri kanlı olarak dolaşmaktadır" - "Ermenilere, Rusya'nın desteği vardı. Topraklar bu şartlarda işgal edildi. Ama bugün Azerbaycan güçlü bir devlettir. Çağdaş ve güçlü bir orduya sahiptir. Her türlü teknolojik donanıma sahiptir" - "Kara Ocak" katliamı tanığı Tükezban Aliekberzade Korkmaz: - "Ağabeyim Karabağ'daki savaşta 1 hafta aç kalmış. Ermeniler tarafından 12 kurşun sıkılarak 33 yaşında can verdi. Acımız hala tazedir ve büyüktür"

KOCAELİ (AA) - METİN GİRGİN - Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Hocalı Katliamı'na ilişkin, "Tarihte bu şekilde bir soykırım, bu şekilde bir katliam Hitler ve Mussolini döneminde dahi olmadı." dedi.

Dündar, Hocalı katliamının 27. yılı dolayısıyla AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Şubat 1992'de Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin, Rusların desteğiyle Ermeniler tarafından işgal edildiğini, bunun Türk ve Azerbaycan tarihinde unutulmaması gereken acılarla dolu bir tarih olduğunu söyledi.

Özgürlüğünü elde ettikten sonra Azerbaycan'ın, stratejik değeri, verimli toprakları, yer altı ve yer üstü zenginlikleri dolayısıyla Rusya'nın devamlı gözetimi altında olmasını istediği genç devlet olduğunu ifade eden Dündar, "Bu nedenle Ermenistan ile Rusya'nın 366. Mekanize Tank Birliği başta olmak üzere Azerbaycan topraklarını işgal etmek için önce top atışlarıyla saldırıya geçti. Hocalı, Karabağ'a açılan önemli bir kapı, stratejik bir yerdir. Önce Hocalı'dan başlamak üzere işgale giriştiler. 25 Şubat'ı, 26 Şubat'a bağlayan gece top mermilerinden sonra Hocalı içine girerek 613 insanı katlettiler. Bu bir katliamdan ziyade, 1948'de Birleşmiş Milletler'in de kabul ettiği soykırım tanımına bire bir uymaktadır." diye konuştu.

Dündar, Ermeni milislerin, Hocalı'da genç yaşlı, çoluk çocuk, kadın erkek ayırımı yapmadan toplu bir kıyıma, toplu bir katliama giriştiklerini, gecenin karanlığında canını kurtarmak için kaçanları da belirli yerlerde tedbir alarak hunharca öldürdüklerini anlattı.

Sovyetler Birliği'nin parçalanmasından sonra özgürlüğünü ve bağımsızlığını ilan eden Azerbaycan'ın, o dönemde güçsüz bir devlet olduğunu, ordusunun tam teşkilatlı olmadığını aktaran Dündar, "Ermenilere, Rusya'nın desteği vardı. Topraklar bu şartlarda işgal edildi. Ama bugün Azerbaycan güçlü bir devlettir. Çağdaş ve güçlü bir orduya sahiptir. Her türlü teknolojik donanıma sahiptir. Rusya'nın desteği ve etkisi olmadığı takdirde, istediği zaman bir gecede Erivan'a gelecek güce erişmiş durumdadır." diye konuştu.

Dündar, Hocalı'da insanların öldürülmeden önce işkenceye uğradığını belirterek, şöyle devam etti:

"Tarihte bu şekilde bir soykırım, bu şekilde bir katliam Hitler ve Mussolini döneminde dahi olmadı. Bugün Azerbaycan'da bu katliamı yapanlar ne yazık ki elleri kanlı olarak dolaşmaktadır. Ermeniler, Rusya'nın, Fransa'nın, Almanya'nın, Amerika'nın vaatleri karşısında, büyük Ermenistan hayaliyle tarihin her döneminde kullanılmışlardır. Bugün gelişen ve büyüyen bir Azerbaycan karşısında Ermenistan açlıkla karşı karşıyadır."

Ermenistan'ın, sözde soykırım yalanlarıyla bir şeyler elde etmenin peşine düştüğününe işaret eden Dündar, "Türkiye bütün tarihi arşivlerini denetime açmıştır. Ermenistan fersah fersah kaçıyor, açmıyor çünkü iddiaları tamamen asılsızdır, yalandır." dedi.

- "Yakın zamanda Azerbaycan işgal altındaki toprakları geri alacaktır"

Bilal Dündar, Azerbaycan'ın, uluslararası arenada kendi haklılığını kabul ettirmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) olmak üzere uluslararası kuruluşların, Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul ettiğini ancak çifte standartla dünyanın gözünü boyadığını söyleyerek, "Güya Karabağ'ın bağımsızlığı için bir oylama yaptılar. Karabağ'da bir tek Azerbaycan Türk'ü yok. Kendileri söylediler, kendileri çaldılar. Kendileri karar verdiler. Er geç, çok yakın bir zamanda Azerbaycan işgal altındaki toprakları geri alacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Dündar, Ermeniler'in çocuklarına Türk düşmanlığını öğrettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Ermenistan bu hatasından dönerse 1-2 sene içerisinde bu açlıktan, ekonomik krizden kurtulur. Azerbaycan bütün yatırımları, Ermenistan'ın bu işgalci ve uzlaşmaz tutumu nedeniyle Gürcistan üzerinden yapmaktadır. Bunlar Gürcistan'ın refah payını artıran yatırımlardır. Yoksa bu yatırımlar Ermenistan üzerinden yapılabilirdi. Ermenistan işgal ettiği bu toprakları sahibi Azerbaycan'a iade etme mecburiyetindedir. İade etmedikleri takdirde, o topraklar Azerbaycan tarafından mutlaka geri alınacaktır."

Dündar, Hocalı Katliamı'na ilişkin belge ve fotoğrafların, Kocaeli Haydar Aliyev Kültür Evin'ndeki Soykırım Müzesi'nde sergilendiğini aktararak, "Bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize borcumuz vardır. Bir millet, iki devlet olarak Azerbaycan'ın acısını içtenlikle paylaşıyoruz. Unutmayacağız, unutturmayacağız." diye konuştu.

- "Bu yaramız hiçbir zaman kurumamıştır"

Azerbaycan'dan 1990 yılında Türkiye'ye gelen Tükezban Aliekberzade Korkmaz , Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 20 Ocak 1990 tarihinde gerçekleştirdiği katliama tanık olduğunu söyledi.

Konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamayan Korkmaz, 3 ağabeyinin Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan ordusunda gönüllü olarak yer aldığını anlatarak, "Büyük ağabeyim Ali Hüseyin Aliekberzade, 1993 yılında Karabağ'daki savaşta 1 hafta aç kalmış. Ermeniler tarafından 12 kurşun sıkılarak 33 yaşında can verdi. Acımız hala tazedir ve büyüktür. Bu yaramız hiçbir zaman kurumamıştır. Şehitlerimizi hiç bir zaman unutmuyoruz. Kanları yerde kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Korkmaz, savaşta bir ağabeyinin gözünü kaybettiğini, diğer ağabeyinin Azerbaycan'da polis olarak görev yaptığını kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
Bilal Dündar Hocalı Katliamı Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu

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