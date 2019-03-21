Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, "28 Şubat darbesiyle ibadethanelerin kapatılmasıyla, Kur’an kurslarının yasaklanmasıyla bu milleti millet yapan değerleri yok etmeye çalıştılar. Dünya bugün çok karışık bir vaziyettedir. Üçüncü dünya savaşı patlak verse kimse şaşırmayacak. Böyle bir zamanda bizim o birliğe ihtiyacımız var. Bizi millet yapan o değerlere ihtiyacımız var." dedi.

Erdoğan, Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda TÜGVA ve AK Parti Batman Gençlik Kolları iş birliği ile düzenlenen "Gençlik Buluşmaları" etkinliğinde yaptığı konuşmada, bölgeye çok isteyerek geldiğini söyledi.

Bir yandan insanların anlattıkları hikayeleri dinlemeye, diğer taraftan da o hikayeleri anlamaya çalıştığını ifade eden Erdoğan, şunları belirtti:

"Neyi anlamaya çalışıyorum? Ben Cumhurbaşkanımızı en iyi tanıyanlardan biriyim. Bu son 16 yılda işte AK Parti’nin oylarının düştüğü ve HDP’’nin oylarının yükseldiği bu süreci hem görüyorum hem Cumhurbaşkanımızın bu bölgeyle ilgili ve bu bölgenin insanı ile ilgili hissiyatını yakından biliyorum. Buna rağmen bunun nasıl olduğunu anlamaya çalışıyorum. Bunu insanlara da söylüyorum. Çok enteresan hikayeler de dinledim. Kimisi kulağına fısıldanan yalanlara inanmış. Kimisi maalesef 28 Şubat sürecinden sonra oluşan inanç eğitimi boşluğundan istifade edip gençleri inançsız bir mayayla mayalamış. Herhalde en büyük darbeyi oradan yedik. İslam dinini hakkıyla öğrenen bir gencin ırkçılığa meyletmesi zorlaşır. Peygamber Efendimiz ırkçılıkla insanları ayırt edenleri lanetliyor.’’