Bu iki örneğin dışında, Bahçeli’nin sözlerinin yerel seçimler için geçerli olduğunun altını ilk dakikadan çizen bir milletvekili de oldu. “Bu tabii yerel seçim için” diyen vekile, “Meclis çalışmalarını etkilemez mi, iki partinin birlikte hareket etme iradesine olumsuz yansımaz mı bu durum” diye sordum; aldığım yanıt “Meclis’te ne olur, o bundan sonra izleyecekleri politikalara bağlı” şeklinde oldu.

– “Bu işin böyle yürümeyeceği zaten belliydi. Genel Başkan iyi bile sabretti.”

– “Oh, rahatladık. İktidar partisi bize hep tepeden bakan bir tavırla yaklaşıyordu. Şimdi üstümüzden bir yük kalktı.”

Siyasete gündemine yerel seçimde ‘Cumhur İttifakı’nın yapılmayacak olması damga vururken AK Parti ve MHP kulislerinde yaşananlar da gazetelere yansıdı.

Görünen o ki MHP, AK Parti’nin tavrına göre belirleyecek atacağı adımları.

Aynı MHP’li milletvekili, gelinen noktadan AK Parti’yi, özellikle de parti içindeki bir grubu sorumlu tuttu. Ardından da şu cümleleri sıraladı:

“Bizi eleştireceklerine kendi içlerindeki kripto FETÖ’cülere, siyasal İslamcılara ve bazı başkalarına baksınlar. Onlar sevindi çünkü Cumhur İttifakı’nın bu hâle gelmesine.” “Yazıyorum bu sözlerinizi” dedim. “İsmimi vermeyecekseniz yazabilirsiniz” yanıtını aldım.

MHP kulislerinden bu notları alıp Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kulisine yöneldim. Grup toplantısının başlaması için Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bekleniyordu. Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na ilişkin çıkışını sorduğum bir eski bakan gülümseyerek, “Her işte bir hayır vardır” dedi ve ekledi. “İyi ya da kötü demeyip bu kadarını söyleyeyim izninle.” Tecrübeli siyasetçi yorumu böyle oluyordu işte.

AK Partili milletvekillerinden biri “Hayırlısı oldu” dedi ayak üstü sohbetimizde.

Bir diğeri, “Bizden kaynaklanmadı. Vatandaş görüyor bunu” dedi sohbete katılırken.

Bir başka vekilse, “Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü. Bu noktaya karşımızdaki kişinin dengesizliği sebebiyle geldik” dedi. Not aldığımı görünce, “Aman böyle yazma” diye uyardı. “İsterseniz yazmam ama zaten adınızla yazmayacağım” dedim. “Ha, o zaman tamam” deyip ekledi, “Bitiren biz olmadık yani.”