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'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 13:27 | Son Güncelleme

İttifak çatlağının AK Parti ve MHP kulislerinde nasıl konuşulduğunu aktaran Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, "AK Partili milletvekillerinden biri 'Hayırlısı oldu' dedi ayak üstü sohbetimizde. Bir diğeri, 'Bizden kaynaklanmadı. Vatandaş görüyor bunu' dedi sohbete katılırken. Bir başka vekilse, 'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü. Bu noktaya karşımızdaki kişinin dengesizliği sebebiyle geldik' dedi." ifadelerini kullandı

'Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü'

Siyasete gündemine yerel seçimde ‘Cumhur İttifakı’nın yapılmayacak olması damga vururken AK Parti ve MHP kulislerinde yaşananlar da gazetelere yansıdı.

Vatan gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Çelik, bugün yayınlanan “İttifak kulislerinden isimsiz demeçler” başlıklı yazısında dün TBMM’de ‘bir kaç saat içinde’ yaşananları aktardı. Çelik’in yazısında bir AK Parti milletvekilinin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli için kullandığı ‘dengesiz’ tanımlaması dikkat çekti.

Yazının ilgili bölümü şöyle:

– “Oh, rahatladık. İktidar partisi bize hep tepeden bakan bir tavırla yaklaşıyordu. Şimdi üstümüzden bir yük kalktı.”

– “Bu işin böyle yürümeyeceği zaten belliydi. Genel Başkan iyi bile sabretti.”

Bu iki örneğin dışında, Bahçeli’nin sözlerinin yerel seçimler için geçerli olduğunun altını ilk dakikadan çizen bir milletvekili de oldu. “Bu tabii yerel seçim için” diyen vekile, “Meclis çalışmalarını etkilemez mi, iki partinin birlikte hareket etme iradesine olumsuz yansımaz mı bu durum” diye sordum; aldığım yanıt “Meclis’te ne olur, o bundan sonra izleyecekleri politikalara bağlı” şeklinde oldu.

Görünen o ki MHP, AK Parti’nin tavrına göre belirleyecek atacağı adımları.

Aynı MHP’li milletvekili, gelinen noktadan AK Parti’yi, özellikle de parti içindeki bir grubu sorumlu tuttu. Ardından da şu cümleleri sıraladı:

“Bizi eleştireceklerine kendi içlerindeki kripto FETÖ’cülere, siyasal İslamcılara ve bazı başkalarına baksınlar. Onlar sevindi çünkü Cumhur İttifakı’nın bu hâle gelmesine.” “Yazıyorum bu sözlerinizi” dedim. “İsmimi vermeyecekseniz yazabilirsiniz” yanıtını aldım.

MHP kulislerinden bu notları alıp Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) kulisine yöneldim. Grup toplantısının başlaması için Genel Başkan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bekleniyordu. Bahçeli’nin Cumhur İttifakı’na ilişkin çıkışını sorduğum bir eski bakan gülümseyerek, “Her işte bir hayır vardır” dedi ve ekledi. “İyi ya da kötü demeyip bu kadarını söyleyeyim izninle.” Tecrübeli siyasetçi yorumu böyle oluyordu işte.

AK Partili milletvekillerinden biri “Hayırlısı oldu” dedi ayak üstü sohbetimizde.

Bir diğeri, “Bizden kaynaklanmadı. Vatandaş görüyor bunu” dedi sohbete katılırken.
Bir başka vekilse, “Böyle dengesiz biriyle çok bile sürdü. Bu noktaya karşımızdaki kişinin dengesizliği sebebiyle geldik” dedi. Not aldığımı görünce, “Aman böyle yazma” diye uyardı. “İsterseniz yazmam ama zaten adınızla yazmayacağım” dedim. “Ha, o zaman tamam” deyip ekledi, “Bitiren biz olmadık yani.”

Kısa bir süre sonra…

Buraya kadar yazdıklarım, AK Parti grup toplantısı başlamadan önce konuşulanlardı.
Erdoğan grup konuşmasına başladı, yaklaşık yarım saat, o kürsüdeyken MHP Lideri Bahçeli Meclis’teki makam odasından çıktı ve habercilere, “Cumhur İttifakı duruyor, yerel seçimde ittifak yok” açıklamasını yaptı.

Bu haber AK Parti grup salonuna sadece bir dakika içinde ulaştı tabii…

Cumhurbaşkanı Erdoğan da, konuşmasında ‘af’ ve ‘andımız’ başlıklarında söyleyeceklerini söyledi ama ‘Cumhur İttifakı’ konusunu tabiri caiz ise pas geçti.

İşte o dakikadan itibaren hem AK Parti kulislerindeki hava değişti, hem MHP’lilerin tavrı. İş yine dün bu sütunda bahsettiğimiz noktaya geldi. Cumhur İttifakı’nda iki partiyi birbirine bağlayan ‘kalın ve güçlü lastik’ önce gerildi, sonra yumuşadı. Ama yine kopmadı, köprüler atılmadı.

Yukarıda anlattıklarımdan sonra bir gazeteci olarak şu noktaları kayda geçirmem gerek.
Evet, Cumhur İttifakı halen sürüyor ama artık büyü iyiden iyiye bozuldu. Zaten iki taraf açısından da zorlukları olan bu ilişkiyi yürütmek şimdi daha da güçleşti.

‘İttifak bitti’ havasının hakim olduğu o bir saat içinde iki tarafın birbirleri hakkında söylediklerini yukarıda yazdım işte.

Liderlerden gelen açıklamalar sonrası geri adımlar oldu, hava yeniden yumuşadı ama durum ortada.
AK Parti Meclis’te çoğunluğa sahip olmak için MHP’nin desteğine ihtiyaç duyuyor. MHP olmazsa onun yerini İYİ Parti’nin alma ihtimali ilk günden beri herkesin aklındaki seçeneklerden. MHP İYİ Parti arasındaki gerginlik malum.

İşte bu ortamda Cumhur İttifakı, iki taraf için de bir anlamda ‘mecburen, mecburiyetten’ devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
MHP ak parti cumhur ittifakı Murat Çelik

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
ülkede bekaa sorunu olursa mhp yine SİBOB olacaktır..yapay bekaa sorun mutlaka oluşturulacaktır. oy isterken ekonomi iyi diyecek halleri yok heralde..
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