Böyle dolandırıcılık görülmedi! ’Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat şefiyim’ dedi ve...

Antalya Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Konyaaltı Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konyaaltı, Kemer ve Elmalı ilçelerinde kendisini ’Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat şefi Mustafa D.’ olarak tanıtan kişinin, kamu görevlileriyle bağlantısı olduğu yalanını söyleyip, dolandırıcılık yaptığı iddia edilen Birol D. için çalışma başlattı.

Birol D’nin ilçe sakinlerini, kamu görevlileriyle bağlantılı olduğu yalanıyla ikna edip, her türlü kamu arazisi tapusunu şahıs adına çıkartma, milli emlak ve mahkemelerde devam eden işleri olumlu sonuçlandırma gibi işlemleri yapabileceğini söyleyip, dolandırdığı tespit edildi.

'ŞENTOP ENİŞTEM', 'CUMHURİYET BAŞSAVCISI DA KARDEŞİM' DEMİŞ

Vatandaşlara kendisini, ‘istihbarat başkanı ve görevlisiyim’, ‘Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde istihbarat şefi ve Akdeniz bölge sorumlusuyum’, ‘TBMM Başkanı eniştem’, ‘ Cumhuriyet Başsavcısı’nın da kardeşiyim’ söylemleriyle kandıran Birol D’nin, çok sayıda kişiden yaklaşık 600 bin lira aldığı öğrenildi. Birol D’nin evinde yapılan aramada 590 bin lira mevduatının bulunduğu bankaya ait cüzdan ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Birol D., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.