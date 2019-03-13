Böyle dolandırıcılık görülmedi! 'Tarlanda kralın hazinesi var'

Alınan bilgiye göre, tarla satın alma bahanesiyle ilçeye bağlı Dedeçınar Mahallesi’ne gelen dolandırıcılar, 53 yaşındaki çiftçi Yakup Kökçeoğlu'nu gözüne kestirdi. Kökçeoğlu’nun numarasını alan dolandırıcılar, 5-6 ay sonra Kökçeoğlu’na ulaşarak tarlasında 'kralın hazinesi' olduğunu söyledi. Çiftçi de 'gelin çıkaralım' dedi. Akşam tarlada çiftçi ile buluşan dolandırıcılar, tarlada etrafından otlan çıkan bir taş gösterip hazinenin burada olduğunu söyledi. Çiftçi de sabah taşı kaldırıp kazı yaptığında tarihi eserler buldu. Kökçeoğlu'nun telefonla aradığı dolandırıcılar, 'İsviçre’ye gideceğim pazarlamaya, İsviçre’ye gitmeye de 30 bin Euro, bunun bir kısmını da senin karşılaman gerek' dedi.

Şahıslar daha sonra Kökçeoğlu’ndan 10 bin dolar isteyince çiftçi, Kökçeoğlu dolandırılacağından şüphelenerek jandarmaya başvurdu.

Yapılan incelemelerin ardından toprak altından çıkan tarihi eserlerin sahte olduğu anlaşılırken, jandarma ekipleri, dolandırıcıların yakalanması için çalışma başlattı.