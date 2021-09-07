HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Böyle düğün konvoyu görülmedi! 300 yıllık çanlar şaşkına çevirdi

Böyle düğün konvoyu görülmedi! 300 yıllık çanlar şaşkına çevirdi

07.09.2021 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Keles ilçesine bağlı Dedeler köyünde bir sünnet konvoyundaki çanlarla süslü otomobil görenleri şaşkına çevirdi. Sünnet cemiyeti yapan Abidin Demir'in arkadaşları sünnet arabasını asırlık koyun zilleriyle süsleyip sürpriz yaptı.

Böyle düğün konvoyu görülmedi! 300 yıllık çanlar şaşkına çevirdi

6 yıl önce çalıştığı fabrikadaki işinden istifa ederek Dedeler Köyü'ne yerleşen ve hayvancılık yapmaya karar veren Abidin Demir, çocukları için sünnet cemiyeti düzenledi. Ata mesleği olan hayvancılığa geri dönen Demir, yöreye özel bir cemiyet tertip etti. Çocukluğundan beri gözü gibi baktığı çıngırak adı verilen koyun zillerini sakladığı yerden çıkararak Demir’e sürpriz yapan arkadaşları cemiyete farklı bir eğlence kattı. Dedesinden kalma çıngırakları gören Abidin Demir ise zillerle süslenen arabayı sallayan arkadaşlarına "sallamayın çıngırakları" diye söylendi.

AW411748_09

"ÇINGIRAKLAR ÇEYİZİ GİBİDİR"

Çocukluktan beri bu zillere merakı olan ve 200-300 yıllık zillerinin olduğunu söyleyen arkadaşları, “Abidin köyde küçükbaş hayvancılıkla uğraşıyor. Bu otomobili onun için hazırladık. Bu ziller onun çeyizi değerinde. Evde saklamış. Bizde gittik bulduk. İsmail Amcamızdan izin aldık. Ziller Abidin için çok kıymetlidir. Biz de böyle bir sürpriz hazırladık. Eskisi gibi köylerde düğünler pek olmuyor. Çobanlığı hatırlatmak için böyle bir araç hazırladık. Konvoyda da güzel bir görsel oldu. Hayvancılığın can çekiştiği şu dönemde bu sürprizle güzel bir şey ortaya koymaya çalıştık” dedi.

AW411748_10

Cemiyet sahibi Abidin Demir ise böyle bir sürprizle karşılaşacağından habersiz olduğunu dile getirerek, “Bu zilleri evde saklıyorum. 200 yıllık olanda var 300 yıllık olanda. Asırlık bu ziller. Bu ziller benim gözümde paha biçilmez” dedi.
Zillerin asırlık olduğunu ve atadan yadigar diyerek sakladığını söyleyen baba İsmail Demir ise, “Benim böyle bir şeyden haberim yoktu. Zilleri arkadaşlarına ben verdim. Sağ olsunlar çok güzel bir sürpriz hazırlamışlar. Çok memnun kaldım. Abidin’in arkadaşlarına da bir keçi verdim” diye konuştu.

AW411748_05

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürünOltasına takıldı, özelliği şaşkına çevirdi: Hemen öldürün
Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar
Yer: İstanbul! Gören şaşkına döndüYer: İstanbul! Gören şaşkına döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Bir ölüm haberi daha! Aşı olduktan bir gün sonra hayatını kaybetti

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Eşiyle öz babasının 20 yıllık ilişkisini anlatmıştı! Çocuklarının DNA sonuçları açıklandı!

Kanada Başbakanı Trudeau’ya şok! Taşlandı

Kanada Başbakanı Trudeau’ya şok! Taşlandı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

Plajda genç kıza tecavüz skandalı

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

MİT dizisi Teşkilat'a EDHO'dan bomba transfer!

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

Yoğun bakımlar alarm veriyor! Sinovac'la ilgili çarpıcı araştırma

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

6 kişinin öldüğü feci kazada minibüsün şoförünün ifadesi alınamadı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Görüntüler yoğun ilgi görmüştü! Kahreden detay

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Makinistin kazayla ilgili iğrenç yorumu sonrası TCDD'den açıklama

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Özelliğiyle dehşete düşürdü: Hemen öldürün!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.