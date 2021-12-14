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Böyle duyurdular: Muhammed bin Zayid Al Nahyan İsrail'e gidiyor

14.12.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail medyası, Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Başbakan Naftali Bennett'in ülkeye ziyaret davetini kabul ettiğini duyurdu.

Böyle duyurdular: Muhammed bin Zayid Al Nahyan İsrail'e gidiyor

İsrail Başbakanı Bennett'in Birleşik Arap Emirliklikleri'ne (BAE) yaptığı tarihi ziyaret sonrası İsrail medyası dikkat çeken bir haberi duyurdu. Habere göre Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın Başbakan Naftali Bennett'in ülkeye ziyaret davetini kabul ettiği bildirildi.

TARİHE İLİŞKİN AÇIKLAMA YAPILMADI

Görüşmede Bennett'in ekibine ziyaretle ilgili çalışmalara başlanması talimatını verdiği kaydedilerek, ziyaretin tarihine ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

Başbakanlık Ofisinin açıklamasında, ziyarette karşılıklı samimi sohbet eden iki liderin arasındaki şahsi tanışmaya yoğunluk verildiği ve iki ülke arasında barışın güçlendirilmesine ve ekonomik ilişkiler kurulmasına istekli olunduğu kaydedildi.

BAE haber ajansı WAM'ın yayımladığı ortak açıklamada, iki ülkenin de ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla birçok iş birliği alanının desteklenmesi için ortak fon oluşturmaya istekli olunduğuna işaret edildi.

İsrail Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyorİsrail Başbakanı, Birleşik Arap Emirlikleri’ne gidiyor

Söz konusu fonun ortak iş konseyinin yanı sıra iklim değişikliği, çölleşme, temiz enerji ve geleceğin tarımı konularında zorluklara karşı çözüm yolları bulmak ve iki ülkedeki önde giden ekonomik ve teknolojik beyinleri bu alanlara yönlendirmek üzere çalışacağı bildirildi.

BENNETT PAZAR GÜNÜ BAE'YE GİTMİŞTİ

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, bin Zayid'in davetlisi olarak pazar günü Birleşik Arap Emirlikleri'ne ziyaret gerçekleştirdi.

İsrail ile BAE, 15 Eylül 2020’de Beyaz Saray’da düzenlenen törenle ilişkileri normalleştirme anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Birleşik Arap Emirlikleri İsrail
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