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‘Böyle estetik mi yaptırılır’ sözüne boşanma davası

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 05:00 | Son Güncelleme

Göğsüne ve kalçasına yaptırdığı estetiği beğenmeyen eşinin kendisine hakaret ettiğini öne süren genç kadın, boşanma davasının yanı sıra 75 bin liralık da tazminat davası açtı.

‘Böyle estetik mi yaptırılır’ sözüne boşanma davası

İstanbul Aile Mahkemesine boşanma davası açan Nalan H., vücuduna estetik yaptırdıktan sonra eşi Akif H.’nin hakaretlerinin çekilmez hal aldığını dilekçesinde şöyle anlattı; Eşim Akif H.’nin de onayını alarak göğüs ve kalça bölgelerime küçük bir operasyonla estetik yaptırdım. İlk zamanlar hoşuna gitti. Göğüslerime biraz dikleştirdiğim halde bana ‘sarkık göğüslerin yüzünden ineğe benziyorsun. Kalçalarında estetikten sonra koca g. .. hayvanlar gibisin’ gibi hakaretlerde bulunmaya başladı. Estetiğim de hiçbir problem yoktu. Ben de memnun kalmıştım. Ancak benzetmeleri yüzünden evlilik hayatımızda tartışmalar artarak devam etti. Yatağını bile ayırdı.

"PSİKOLOJİMİ DE BOZDU"

Gazetevatan'dan Tolga Atar'ın haberine göre yaptırdığı estetiği sadece eşinin bildiğini söyleyen Nalan H., “Estetik konusu eşimle aramızda idi. Ama tartışmalar yaşanmaya başladıktan sonra, benim ve kendi ailesi ile ile arkadaş ortamlarında estetik yaptırdığımı herkese söyledi. Herkesin içinde beni alaycı laflar ile beni rencide ediyordu. Psikolojimi de bozdu” diyerek boşanmak istedi.

Eşinden toplam 75 bin TL maddi-manevi tazminat talebinde bulunan Nalan H. yaşadığı travmadan dolayı unutkanlık ve ellerinde uyuşma tedavisi için hastane raporu aldığını ilaç tedavisi gördüğünü ileri sürdü.

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Anahtar Kelimeler:
estetik boşanma davası istanbul

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ABLA SEN KARARINI VERMIŞSIN GUZELLEŞINCE ADAM IBIRAKACAKSIN BUNLAR MAZERET İSTEDIĞIN PARAYA BAKSANA 75 BINLIRA
Allahümmessâbirin...
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