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Böyle futbol aşkı görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 10:23 | Son Güncelleme

Adana’da birçok takımda forma giyen 67 yaşındaki Zeki Zevker, yaşı ilerlemesine rağmen çok sevdiği futboldan kopamıyor.

Adana’da birçok takımda forma giyen 67 yaşındaki Zeki Zevker, yaşı ilerlemesine rağmen çok sevdiği futboldan kopamıyor. Her yere kafasındaki futbol topuyla giden, başında topla dondurma bile yiyen Zevker, küçükken de topla uyduğunu söyledi.
Eski Yugoslavya’dan göç eden bir Boşnak ailenin oğlu olan Zeki Zevker (67) tam bir futbol aşığı. 8 yaşında oynamaya başladığı futbolu yaşı ilerlemesine rağmen bir türlü bırakamadı. Zevker, gençlik yıllarında başta Adanaspor genç takımı olmak üzere birçok amatör futbol takımında "Süper solak" olarak top koşturdu ancak elinden tutan olmaması ve babasının izin vermemesi nedeniyle büyük takımlarda futbol oynayamadı. Daha sonra da yaşı ilerleyince evlenip evini geçindirmek için başka işlerde çalıştı. Bu nedenle içinde futbol uhde olarak kalan Zevker şimdi her yere kafasında futbol topuyla gidiyor. Çocukken birlikte uyuduğu futbol topunu şimdi de yanından hiç ayırmıyor. Nereye giderse kafasında topla giden Zevker, alışverişini de kafasında topla yapıyor. Zevker alışverişin yanı sıra kafasında topla dondurma bile yiyor. Onu gören vatandaşlar bu duruma önce çok şaşırıyor ancak Zevker futbolu ne kadar sevdiğini anlatınca herkes ona hak veriyor.
Zevker, Boşnak göçmeni olduğu için ailece futbolcu olduklarını, kuzenleri ve akrabaları arasında Ankaragücü ve Göztepe kulüplerinde futbol oynayanlar olduğunu anlatarak, "Ben çok yetenekli bir solaktım. Ben Adanaspor genç takımında oynarken Fatih Terim de Adana Demirspor genç takımında futbol oynuyordu. Benim elimden tutan olmadığı için ben büyük takımlarda oynayamadım. Ama içimdeki futbol aşkı bitmedi. Ben hala futbol topunu yanımdan hiç ayırmıyorum. Her yere futbol topu kafamda gidiyorum. Futbol topunu da hiç bırakmayacağım. Beni görenler önce şaşırıyor ama sonra bu yaşta bir insanın spor yapması güzel diye beni olumlu karşılıyorlar" dedi.

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi

Böyle futbol aşkı görülmedi
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