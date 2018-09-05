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Böyle genelev görülmedi!

DÜNYA HABERLERİ  | 05.09.2018 10:20 | Son Güncelleme

İtalya'da, "seks bebeği genelevi" açıldı ve seansları haftalar boyunca rezerve edildi.

Böyle genelev görülmedi!

Lumidolls şirketi, 3 Eylül'de İtalya'nın Torino şehrinde, "seks bebeği genelevi"ni açtı. Bu genelevde, üretilen "çok gerçekçi" olduğu ifade edilen seks bebekleriyle, yarım saatlik bir seansın 80 euro bedelinde olduğu belirtildi.

Sputnik Fransa tarafından yapılan haberde; şirket tarafından yapılan açıklamada, genelevin "haftalar boyunca rezerve edilidiği" ifade edildi.

"Seks bebeği genelevlerinin", İspanya, Fransa ve Rusya'da da bulunduğu belirtildi.

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