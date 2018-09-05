Böyle genelev görülmedi!

Lumidolls şirketi, 3 Eylül'de İtalya'nın Torino şehrinde, "seks bebeği genelevi"ni açtı. Bu genelevde, üretilen "çok gerçekçi" olduğu ifade edilen seks bebekleriyle, yarım saatlik bir seansın 80 euro bedelinde olduğu belirtildi.
Sputnik Fransa tarafından yapılan haberde; şirket tarafından yapılan açıklamada, genelevin "haftalar boyunca rezerve edilidiği" ifade edildi.
"Seks bebeği genelevlerinin", İspanya, Fransa ve Rusya'da da bulunduğu belirtildi.
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