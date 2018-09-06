Böyle genelev görülmedi! Tek erkek çalışanı var, penis boyu değişebiliyor!

Genelevde 7 farklı seks bebeği hizmet veriyor. Ücretler ise saat başı 78 euro ila 100 euro arasında değişiyor.

HİZMET VEREN BEBEKLERDEN BİRİSİ ERKEK

Genelevde hizmet veren bebeklerden yalnızca biri erkek. Yetkililer bu erkek bebeğin penisinin de isteğe bağlı olarak değiştirilebildiğini söylüyor.

PENİS BOYU DEĞİŞEBİLİYOR

Erkek bebeğin adı Alexander ve penis boyu değişebiliyor. 13 santimetreden 18 santimetreye kadar değişebiliyor.

ÇOK RAĞBET VAR

Kadın ve erkeklerin adeta akın ettiği genelevde seks hizmeti özel odalarda veriliyor. Odalarda çift kişilik bir yatak, bir banyo ve porno izlemek için bir televizyon bulunuyor. Konuklar seçtikleri bebeğin ne giyeceğine de kendileri karar veriyor.

GRUP VEYA EŞLİ SEÇENEKLER VAR

Rezervasyonlar eşli veya grup halinde yapılabiliyor. Ve bir bebek en fazla iki saat kiralanabiliyor.



