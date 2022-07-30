Böyle giderse durum vahim! Test için hastaneye giden bile maske takmıyor

Haftalık olarak açıklanan koronavirüs tablosuna göre ciddi şekilde artış yaşanan vaka sayılarına rağmen vatandaşın rehaveti geçmiş değil. Özellikle maskenin iyice hayatımızdan çıktığı şu günlerde, hastaneye test için giden vatandaşların bile maske takmadığı gözlemlendi...

Sağlık Bakanlığı tarafından 29 Mayıs’ta vaka sayılarının düşmesiyle birlikte hastaneler dışında zorunlu maske kullanımı kaldırıldı. Önlemlerin azalmasının ardından ise vaka sayılarında artış yaşandı. Sağlık Bakanlığı 18-24 Temmuz’daki vaka sayısını 365 bin 424 olarak açıkladı. Covid-19 belirtilerini gösterip test olmaya giden yurttaşların, zorunlu olduğu halde hastanelerde maske takmaması gündeme geldi.

HASTANE VE KAPALI ALANLARDA MASKE UYARISI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, bazı hastanelerde test verenlerin neredeyse yüzde 50’sinin pozitif olduğunu belirten Türk Tabipleri Birliği Merkez Delegesi Prof. Dr. Osman Küçükosmanoğlu, “Pandemiyle mücadelede işler oluruna bırakıldı. Hiçbir önlem alınmadığı gibi ‘maske takılmalı’ gibi bir öneri bile yok. Taksanız iyi olur deniyor ve karar tamamen yurttaşa bırakılıyor” dedi. Hastanelerdeki maske zorunluluğuna dikkat edilmesi gerektiğini belirten Küçükosmanoğlu, “Böyle yerlerde test verirken bile maske takılmaması hastalığın yayılmasını daha da hızlandıracaktır. Toplu taşımada özellikle maskenin tekrar zorunlu kılınması lazım. Kalabalık ve havalandırması yeterli olmayan yerlerde de mutlaka takılmalı” diye konuştu.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN AÇIKLAMA

Türk Klinik Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Derneği Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz ise, “Biz zaten Türk Tabipleri Birliği’yle ortak açıklama yaparak kapalı alanlarda maske takılması gerektiğini önerdik. En azından kamusal alanlarda maske takılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

