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'Böyle giderse sadece fotoğraflarda göreceğiz' Marmara'daki o tehlikeye dikkat çekti! 'En son denizdeydi artık yok'

Mynet Haber

Mynet Haber

38 dakika önce

Türkiye’de avlanan su ürünleri miktarı azalırken sezonun kapanmasına günler kala balıkçılar beklediklerini bulamadı. Olumsuz gidişatta aşırı avlanma ve deniz kirliliğine işaret ediliyor. İ.Ü. Su Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi ve TÜDAV Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, tehlikeye dikkat çekip “En son kalkan balığı Marmara Denizi'ndeydi artık yok, uskumru, kolyoz, orkinos, dil balığı, kırlangıç yok" dedi. Balıkçı Erkan Sarıyaprak, "Böyle giderse balıkları sadece fotoğraflarda göreceğiz" dedi.

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