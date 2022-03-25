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  4. Böyle görüntülendi! ABD'li askerler Ukrayna ordusu saflarında savaştı

Böyle görüntülendi! ABD'li askerler Ukrayna ordusu saflarında savaştı

25.03.2022 11:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken Amerikalı askerler Ukrayna’nın başkenti Kiev yakınlarında Ukrayna ordusu için savaşırken görüntülendi. Öte yandan Ukrayna’nın Zaporijya kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı.

UKRAYNA'YA GELEREK RUSYA'YA KARŞI SAVAŞIYORLAR

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş, devam ediyor. Dünyanın birçok ülkesinden insanlar Ukrayna’ya gelerek Ukrayna ordusu saflarında Rusya karşısında savaşıyor.

ABD'Lİ ASKERLER GÖRÜNTÜLENDİ

Ukrayna ordusuna katılan yabancılar bu kez Amerika’dandı. Amerikalı askerlerin Kiev yakınlarındaki bir köyü Rus askerlerinden arındırma operasyonuna katılma anları Ukrayna basınına yansıdı. Başkent savunmasında yer alan Amerikalı askerlerin gayet rahat tavırları da görüntülere yansıdı.

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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Öte yandan Zaporijya Valiliği tarafından kentte, yarından itibaren 2 günlük sokağa çıkma yasağı getirildiği duyuruldu. 28 Mart’a kadar devam edecek olan sokağa çıkma yasağı ile ilgili açıklama yapan Zaporijya Valisi Aleksandır Staruh, “Zaporijya’da 26 Mart saat 20.00 itibariyle 28 Mart saat 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacaktır. Tüm işverenlerden ve herkesten anlayışlı olmalarını bekliyoruz. Kritik altyapı hizmetleriyle ilgisi olanların özel izin kağıtları için zamanında başvuru yapmaları gereklidir. Şehir çalışmak ve kendini korumak zorunda" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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