Böyle görüntülendiler! Aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde domuz sürüleri yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuzlar çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.
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