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  4. Böyle görüntülendiler! Aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Böyle görüntülendiler! Aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

17.01.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kar yağışıyla birlikte yiyecek bulamayan domuzlar, yerleşim merkezine indi. Yiyecek arayan domuzlar vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Böyle görüntülendiler! Aç kalan domuzlar şehir merkezine indi

Bursa'nın Mudanya ilçesinde domuz sürüleri yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Aç kalan ve yiyecek bulmakta zorluk çeken domuzlar çöp konteynerlerinden yiyecek bulmak için ilçe merkezine kadar indi.

Kaynak: İHA

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Bursa
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