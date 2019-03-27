HABER

Böyle hırsızlık görülmedi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:21 | Son Güncelleme

Eskişehir’de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı, Kumlubel mahallesinde meydana geldi.

Böyle hırsızlık görülmedi

Eskişehir’de bir apartmanın bahçe kısmında bulunan demir kapıyı 6 saniye gibi kısa bir sürede çalan iki şahsın rahatlığı pes dedirtti.
Alınan bilgiye göre hırsızlık olayı, Kumlubel mahallesinde meydana geldi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, motorlu iki şahıs bir sokak üzerinde seyir halinde etrafı kolaçan ettikten bir süre sonra duruyor. Yaşlarının küçük olduğu görülen şahıslardan birisi motordan inerek bir apartmanın önüne geliyor. Burada bulunan bahçe kapısını açan şahıs, 6 saniye gibi bir sürede giriş kapısını yerinden çıkararak motorun arkasına koyuyor. Güpegündüz yaşanan ve şahısların rahatlıklarının ‘yok artık’ dedirttiği olayda zanlılar hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden uzaklaşıyor.
Mahalle halkı durumdan şikayetçi
Bir süre sonra apartmana girmek isteyen ev sahibi, demir kapının yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerinde incelemelerde bulunan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerine de baktı. Polis ekipleri iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Mahalle sakinleri de birçok bahçe kapısı ve metal eşyaların aynı yöntemle çalındığını ve durumdan artık rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

Böyle hırsızlık görülmedi

Böyle hırsızlık görülmedi

Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı Kanınız donacak! Hamile kadını öldürüp bebeğini karnından aldı
10 numara yağ deposundaki patlamada yaralanan genç kurtarılamadı10 numara yağ deposundaki patlamada yaralanan genç kurtarılamadı
Bursa'da PKK/KCK üyesi jandarma tarafından yakalandıBursa'da PKK/KCK üyesi jandarma tarafından yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Mourinho'nun yeni adresi belli oldu

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

Ünlü anketçiden sürpriz yerel seçim analizi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yönetmen Mustafa Kemal Uzun'un öldürülmesi davasında karar!

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Yer: Gaziosmanpaşa! Korku dolu anlar...

Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.