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  4. Böyle hırsızlık görülmedi! Düz kontak yapıp çaldı: 2 gün sonra...

Böyle hırsızlık görülmedi! Düz kontak yapıp çaldı: 2 gün sonra...

16.12.2024 09:20
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Bursa'da yaşanan bir hırsızlık vakası duyanları adeta şaşkına çeviriyor. Elde edilen bilgilere göre bir şahıs düz kontak yöntemiyle çalıştırdığı aracı çaldı. 2 gün boyunca sokaklarda fink atan şahsın daha sonra yaptığı şey ise hiç kimsenin aklına gelmeyecek cinsten...

Böyle hırsızlık görülmedi! Düz kontak yapıp çaldı: 2 gün sonra...

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 2 gün önce Muhammet T., kendine ait 16 MA 0017 plakalı otomobilini Hamidiye Mahallesi Esen Sokak üzerindeki evinin önüne park etti. Bir süre sonra araç henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından düz kontak yöntemiyle çalındı.

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2 GÜN GEZDİ, BENZİNİ BİTİNCE BIRAKIP KAÇTI

Araçla 2 gün boyunca gezen şüpheli, yakıtı biten aracı Orhaniye Mahallesi Mehter Sokak üzerinde terk edip kaçtı. Aracını şans eseri gören otomobil sahibi durumu emniyet ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yapılan incelemenin ardından aracı sahibine teslim etti.

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Olayın faillerinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: İHABu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Bursa hırsızlık
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