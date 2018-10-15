HABER

Böyle hizmet görülmedi!

İLGİNÇ HABERLER  | 15.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

Dolmuşta kaydedilen görüntülerde, doyasıya eğlenen insanların o anları sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ankara'da bir dolmuşta cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. Müzik eşliğinde doyasıya eğlenen insanların o anları...

PARTNERPaylaşım rekorları kırdı!Paylaşım rekorları kırdı!
Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladıSpor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı
Kapı bir anda üzerine devrildiKapı bir anda üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara Dolmuş

En Çok Okunan Haberler

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Annesi 'Murat' diye seslenince yıllardır sakladıkları sır ortaya çıktı

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Arda Turan-Berkay olayında flaş gelişme! Emniyet amiri görevden alınmış

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

Bakan Soylu duyurdu! Gözaltına alındılar

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

O Ses Türkiye'de Ferat Üngür 'Zülfü Kaküllerin Amber Misali' ile jüriyi büyüledi!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Nagihan Karadere'den yıllar sonra gelen Survivor itirafı!

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Atatürk'e hakaret içeren video, sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı

Spor yapan kuş görüntüsü sosyal medyada beğeni topladı

Kapı bir anda üzerine devrildi

Kapı bir anda üzerine devrildi

Denizin üstünde dev hologram şovu!

Denizin üstünde dev hologram şovu!

Helikopter böyle düştü

Helikopter böyle düştü

Tavandan yılan düştü

Tavandan yılan düştü

Meraklı kedinin hesap edemediği sonu

Meraklı kedinin hesap edemediği sonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.