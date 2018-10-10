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Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

YAŞAM HABERLERİ  | 10.10.2018 16:13 | Son Güncelleme

Denizli iğrenç bir olaya sahne oldu. Kale ilçesinde, 14 yaşındaki kız çocuğuna bir arkadaşına cinsel istismara uğradığını anlattı. Olayın duyulması üzerine 5 kişi gözaltına alındı, 5 kişi de aranıyor

Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

Kale ilçesinde yaşayan N.D. adlı kız çocuğunun, yaşadığı cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay, dün polise bildirildi.

5 KİŞİ ARANIYOR

İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karışan 10 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5'ini yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Denizli istismar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Neden gidip arkadaşına anlatıyorsun ki ailen yok mu...? madem böyle şeyler yaşıyorsunuz neden hemen polise gitmiyorsunuz... nedennnn
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