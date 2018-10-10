Böyle iğrençlik görülmedi! 10 erkek birden 14 yaşındaki kıza...

Kale ilçesinde yaşayan N.D. adlı kız çocuğunun, yaşadığı cinsel istismarı bir arkadaşına anlatmasıyla olay, dün polise bildirildi.

5 KİŞİ ARANIYOR

İhbar üzerine harekete geçen polis, olaya karışan 10 kişi hakkında gözaltı işlemi başlattı. Polis, şüphelilerden 5'ini yakalayıp gözaltına aldı. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

