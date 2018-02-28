Böyle itiraf etti: Çıplak kalacağım için...

Jason Matthews'un romanından uyarlanan casusluk gerilim filmi Kızıl Serçe ile ilgili konuşan başarılı oyuncu bakın seks sahnelerine nasıl hazırlanmış!

Jennifer Lawrence cesur sahnesi hakkında konuştu

1 / 7 Amerikalı yazar Jason Matthews'un romanından aynı isimle beyaz perdeye uyarlanan Kızıl Serçe'de (Red Sparrow) Akademi ödüllü Jennifer Lawrence'ı bu kez acımasız bir ölüm makinesi olarak izleyici karşısına çıkacak.

2 / 7 Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence (27), casusluk filmi 'Red Sparow'daki 'Dominika Egorova' karakterini canlandırırken yaşadığı zorluklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

3 / 7 'Today Australia' adlı televizyon programına konuşan Jennifer Lawrence, 'Red Sparow' filminde çıplak kalması gerektiği sahnelerle ilgili şunları söyledi:

4 / 7 Çekimden önceki gece hiç uyumadım ve çıplak kalacağım için gerçekten çok endişeliydim. Ama bittikten sonra güçlenmiş hissettim"

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