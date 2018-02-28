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Böyle itiraf etti: Çıplak kalacağım için...

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 13:38 | Son Güncelleme

Umut Işığım filmindeki performası ile Oscar ödülünü kazanan, son olarak Darren Aronofsky imzalı Anne! ile eleştirilerin hedefi olsa da adından söz ettiren Jennifer Lawrence yetişkinlere özel bir filmle geliyor.

Jason Matthews'un romanından uyarlanan casusluk gerilim filmi Kızıl Serçe ile ilgili konuşan başarılı oyuncu bakın seks sahnelerine nasıl hazırlanmış!

Jennifer Lawrence cesur sahnesi hakkında konuştu

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Amerikalı yazar Jason Matthews'un romanından aynı isimle beyaz perdeye uyarlanan Kızıl Serçe'de (Red Sparrow) Akademi ödüllü Jennifer Lawrence'ı bu kez acımasız bir ölüm makinesi olarak izleyici karşısına çıkacak.
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Oscar ödüllü oyuncu Jennifer Lawrence (27), casusluk filmi 'Red Sparow'daki 'Dominika Egorova' karakterini canlandırırken yaşadığı zorluklara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
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'Today Australia' adlı televizyon programına konuşan Jennifer Lawrence, 'Red Sparow' filminde çıplak kalması gerektiği sahnelerle ilgili şunları söyledi:
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Çekimden önceki gece hiç uyumadım ve çıplak kalacağım için gerçekten çok endişeliydim. Ama bittikten sonra güçlenmiş hissettim"
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Anahtar Kelimeler:
kızıl serçe Jennifer Lawrance

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