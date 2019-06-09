HABER

Böyle izdiham görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2019 09:17 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da düzenlenen 55’inci Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş denizde flyboard gösterisi yaptı.

Tekirdağ’da düzenlenen 55’inci Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu, milli sporcu Kahraman Aktaş denizde flyboard gösterisi yaptı. Denizde gerçekleşen gösteriyi izlemek isteyen binlerce vatandaş arasında izdiham yaşandı.
Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 55’inci Kiraz Festivali kapsamında denizde havai fişek, lazer ve flyboard gösterisi düzenlendi. Kiraz festivali çerçevesinde 2019 Rusya Dünya Record Şampiyonu milli sporcu Kahraman Aktaş, Tekirdağ sahillerinde flyboard gösterisi yaptı. Gösteriyi izleyip o anları cep telefonlarına kaydetmek isteyen binlerce vatandaş deniz kıyısına akın etti.

Denizin kıyısında izdiham
Kıyıda binlerce vatandaş, geceye özel hazırlanan ledlerle donatılmış ışıklı elbisesi ile denizde akrobatik gösteriler yapan Kahraman Aktaş’ı izlemek isteyince sahilde izdiham yaşandı. Havai fişek ve lazer gösterisi eşliğinde gece yarısı düzenlenen flyboard gösterisi sahil boyunca renkli görüntülere sahne oldu.
Süleymanpaşa sahili flyboard, havai fişek ve lazer gösterisi ile aydınlandı.

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi

Böyle izdiham görülmedi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

'Güneş'i gülüşüne nasıl sığdırdın?

Bikinili poza yorum yağdı! 'Bu bebek yalnız'

Bikinili poza yorum yağdı! 'Bu bebek yalnız'

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Kararı gündeme bomba gibi düştü! Uğur Dündar'dan flaş karar

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İmamoğlu'ndan Uğur Dündar açıklaması!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Beşiktaş'ta makas terörü! Kimlikleri belirlendi

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

Bu kaya fizik kurallarını alt üst ediyor! Efsaneyi duyan geliyor

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Alarmlar çaldı, özel harekat operasyon yaptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Gece yarısı sınıra askeri sevkiyat

Afyonkarahisar'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Afyon'da deprem!

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bakanlık duyurdu! Yusuf Kayran öldürüldü

Bursa'da tarihi handa korkutan yangın

Bursa'da korkutan yangın!

Manisa'da 3'üncü sınıf emniyet müdürü, uyuşturucudan gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

Ankara’da kaza: 1’i ağır, 3 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.