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Böyle James Bond hayranlığı görülmedi! '100 bin TL'nin üzerinde para harcadım'

09.06.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de Murat Çelen 14 yıldır devam ettiği model araba koleksiyonunda 1000’in üzerinde arabaya ulaştı. Koleksiyon içinde 007 James Bond filmlerinde kullanılan arabalar için ayrı bir bölüm açan Murat Çelen tüm arabaları toplamanın mutluluğunu yaşıyor. Çelen, ''Bu işin maddi boyutu tabii ki var. Ama öncelikle manevi boyutu benim için daha önemli. Şu ana kadar yatırdığımız para 100 bin TL’yi geçti. Ama bunlara bakmak ve bunları görmek, onlarla ilgilenmek beni mutlu ediyor'' diye konuştu.

Böyle James Bond hayranlığı görülmedi! '100 bin TL'nin üzerinde para harcadım'

Türkiye’de ilk defa koleksiyon anlamında James Bond filmlerinde kullanılan 128 ayrı arabanın modellerini topladığını ifade eden Murat Çelen 1962 yılında çevrilen “Dr. No” ile başlayan serüveni sondan bir önceki film olan “Spectre” ile tamamladığını kaydetti. Çelen en son çevrilen 007 James Bond filmi olan “No Time To Die” filminde kullanılan araçların modellerinin de piyasaya çıkması halinde koleksiyonuna dahil edeceğini belirtti. Aralarında oldukça nadir olan araba modellerinin de koleksiyonda bulunduğunu ifade eden Murat Çelen bu güne kadar 100 bin TL’nin üzerinde para harcadığına kaydetti.

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“128 BOND ARABASININ HEPSİNİ TOPLADIM”

Model araba koleksiyonuna 14 yıl önce başladığını belirten Murat Çelen, “14 yıl önce model araba koleksiyonunu biriktirmeye başladım. Tabi bu koleksiyonda özel yeri olan 007 James Bond filmlerinde yer alan arabaların tamamını emeklerim sayesinde toplamayı başardım. 007 James Bond filmlerinde günümüze kadar 128 araba modelinin kullanıldığı bilgisine internetten eriştim. Ben de arkadaşlarım sayesinde filmde yer alan araba modellerinin tamamını topladım. Bu koleksiyonun benim için ayrı bir yeri var. Ben James Bond filmlerini çok seviyorum. Bu filmlerle beraber arabaların günümüze kadar olan gelişimini gösteriyor. Koleksiyonu tamamlamaktan dolayı çok mutlu oldum. Çünkü bu koleksiyon bildiğim kadarıyla Türkiye’de tek. Ankara’da benim gibi koleksiyoncu bir arkadaşımız var, onda filmlerde yer alan arabalardan 120 tanesinin olduğunu duydum.

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Bu koleksiyona gözüm gibi bakıyorum. İlk olarak 1962’de “Doktor No” ile başlayan koleksiyonumuzun arabaları son Casino Royal ile devam etti. Tabi bu model arabalar oldukça nadir. Kolay bulamıyoruz, yurt içinde ve yurt dışındaki arkadaşlarımızdan temin edebildiğimiz arabalar bunlar. Koleksiyonda 6 adet eksik arabamız vardı. Bunlardan en son gelen arabamız “Rusya’dan Sevgilerle” filminde kullanılan kamyonu Avrupa’da yaşayan bir arkadaşımız sayesinde ulaştık. Bu arabayla beraber koleksiyonumuzu tamamladık” ifadelerini kullandı.

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“MODEL ARABA İLE OYUNCAK ARABAYI BİRBİRİNE KARIŞTIRMAYIN”

Model araba ile oyuncak arabanın birbirinden farklı olduğunu ifade eden Koleksiyoncu Murat Çelen, “Model arabayla oyuncak araba arasındaki tek fark ölçeklerdir. Bu ölçekler 1:43, 1:32, 1:24, 1:18 şeklinde gider. Oyuncak arabalarda ölçek yoktur ve sadece oynanmak için yapılıyor. Ama model araba yapılırken detaya iniliyor. Aynasından tutun direksiyonuna kadar her türlü detay orijinaliyle aynı oluyor. Model arabalarda her ölçeğin kendine göre forumları ve grupları var. Bende bu gruplara üyeyim. Bu platform ve gruplar sayesinde yeni arkadaşlar edindik ve yeni öneri, fikirlere açık olduk. Bunlar sayesinde koleksiyon anlamında farklı gruplara yönelmeye başladım. Örneğin dünya itfaiye arabalarını biriktirmeye başladık. Bunun yanında koleksiyona ilave ettiğim dünya taksileri var, dünyada üretilen traktörleri biriktirmeye başladık. Böylelikle koleksiyon ağımız giderek genişledi ve şu anda 1000 arabaya kadar çıktı” diye konuştu.

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“100 BİN TL’NİN ÜZERİNDE PARA HARCADIM”

Koleksiyonculuğun maddi boyutu hakkında da açıklamalarda bulunan Çelen, “Bu işin maddi boyutu tabi ki var. Ama öncelikle manevi boyutu benim için daha önemli. Şu ana kadar yatırdığımız para 100 bin TL’yi geçti. Ama bunlara bakmak ve bunları görmek, onlarla ilgilenmek beni mutlu ediyor” diye konuştu.

“SON FİLMİN ARABALARINI A KOLEKSİYONUMA KATACAĞIM”

Bond filmlerinin sonuncusunda kullanılan arabaların modellerini de en kısa sürede koleksiyona ilave edeceğini söyleyen Murat Çelen, “ İlk “Doktor No” ile başladığım 007 James Bond filmleri koleksiyonu serüvenim sondan bir önceki film olan “Spectre” ile devam eden klasik modeller vazgeçilmedi. En son çekilen “No Time To Die” filminde kullanılan araçların modellerini de inşallah koleksiyonumuza ilave edeceğiz” dedi.

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(İHA)

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Balıkesir
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