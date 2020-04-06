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  4. Böyle kovalamaca sebebi filmlerde bile yok! Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırdı

Böyle kovalamaca sebebi filmlerde bile yok! Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2020 21:07 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulama noktasında yüksek ateşi olduğu belirlenen bir kişi oğlu tarafından kaçırıldı.

Böyle kovalamaca sebebi filmlerde bile yok! Ateşi yüksek çıkan babasını kaçırdı

Alınan bilgiye göre, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sürücüsü henüz öğrenilemeyen hafif ticari aracı durdurdu. Ekipler Kovid-19 tedbirleri kapsamında kontrolünü yaptığı yolcu Ahmet Kaya'da (70) yüksek ateş olduğunu tespit etti.

Bu sırada Kaya'nın oğlu olan sürücü polisin uyarısına uymayarak araçla kaçmaya başladı.

Araç, kovalamaca sonucu yakalandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Kaya'nın koronovirüs testinin yapıldığı, sonucun henüz belirlenmediği öğrenildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman Kahta koronavirüs

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