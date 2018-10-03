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Böyle müze görülmedi: Yarasa çorbası, çürük yumurta, kurtlu peynir...

DÜNYA HABERLERİ  | 03.10.2018 10:20 | Son Güncelleme

İsveç'in Malmö şehrinde açılacak olan dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi' görenleri şaşkına çevirdi.

Müzede yarasa çorbası, kurtlu kaşar peynir gibi pek çok garip yiyeceğin yer alacak. İşte 3 ay boyunca açık kalacak müzede sergilenecek yiyecekler...

Dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi' açılıyor

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Dünyanın ilk 'İğrenç Yemek Müzesi', 31 Ekim'de İsveç'in üçüncü büyük şehri Malmö'de açılacak. Sergide, dünyanın çeşitli yerlerinde tüketilen ancak 'iğrenç' olarak nitelendirilen yemekler yer alacak.
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Üç ay boyunca açık olacağı belirtilen müzede Ham boğa penisi, İsveç'ten mayalı ringa balığı, Peru'dan kavrulmuş domuz ve Sardinya'dan gelen kurtlu kaşar peyniri gibi yiyecekler yer alacak.
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Müze, daha önce İsveç Helsingborg'ta açılan 'Başarısızlık Müzesi'ni kuran Dr. Samuel West tarafından kuruldu.
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West, The Local'a yaptığı açıklamada, 'Başarısızlık Müzesi' ile yeni hazırlanan 'İğrenç Yemek Müzesi'ni kıyaslayarak "Yemek müzesinin etkileşimi çok daha yüksek ve daha interaktif. Başarısızlığı yalnızca bir dereceye kadar hissedebilirsiniz.
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Fakat eğer gözünüzün önünde çürümüş bir köpek balığı varsa hiç görmemiş olmayı dilersiniz" ifadelerini kullandı.
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'FİKİRLERİMİZİ SORGULAMALIYIZ'

'FİKİRLERİMİZİ SORGULAMALIYIZ'
Müzeyi 'eğlenceli, ilginç ve interaktif' olarak tanımlayan West, müzenin aynı zamanda sürdürebilirlik eğilimine sahip olduğunu belirterek "Eğer, böcekler gibi, daha doğa dostu protein kaynaklarını göz önünde bulunduracak olursak, iğrenme kavramına ilişkin fikirlerimizi sorgulamalıyız" dedi.
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'GECELERİ UYUYAMIYORUM'

'GECELERİ UYUYAMIYORUM'
Sergide yer alacak yemeklerin çoğunun, kokuyu muhafaza edebilmek adına tıbbi araştırma kavanozlarının içerisinde sergileneceği öğrenildi.
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Öte yandan, West, 'surströmming' isimli mayalanmış İsveç balığının kokusunu muhafaza etmenin ise oldukça zor olduğunu belirtti:
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"Kokuyu muhafaza etmeyi defalarca test ettik ancak koku yüzünden neredeyse ofisten atılacaktık. Sanırım çözdük, ancak emin değilim. Bu yüzden geceleri uyuyamıyorum."
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'BU MÜZE TAM BİR BAŞ AĞRISI'

'BU MÜZE TAM BİR BAŞ AĞRISI'
Sergilenen yemeklerin yaklaşık yarısının her gün değiştirilmesi gerekeceğinden, söz konusu müze pahalı bir etkinlik halini alacak.
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West, müzeyle ilgili olarak ayrıca "Dürüst olmak gerekirse, bu müze tam bir baş ağrısı" ifadelerini kullandı.
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