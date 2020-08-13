Böyle öfke görülmedi! Tartıştığı kardeşinin minibüsüne benzin döküp yaktı

Olay, Delice ilçesine bağlı Çerikli Beldesi’ndeki Merkez Mahallesinde meydana geldi.

TARTIŞMA SONRASI KARDEŞİNİN MİNİBÜSÜNÜ YAKTI

İddiaya göre, Y.G. isimli bir vatandaş, kardeşi Ali İhsan G. ile alacak-verecek meselesinden dolayı aralarında tartışma yaşandı. Tartışma sonrasında yolcu taşımacılığında kullanılan minibüse benzin döküp yaktı.

ALEVLERİN APARTMANA SIÇRAMASI SONRASI 2 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

İhbar üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Söndürme çalışmalarının ardından minibüs kullanılamaz hale gelirken, rüzgarın da etkisiyle alevlerin apartmana sıçraması sonucu 2 evde maddi hasar oluştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

