Böyle olur Çin marketi

Açık raflarda satılan pilavlar, sergilenen etler, hayvan kafaları Walmart'ın en çok tercih edilen ürünlerinden.

Çin'in garip yüzü

1 / 167 Walmart yöneticileri marketin Çin şubesinde kültürel değişiklikleri önemseyeceklerini açıklamıştı.

2 / 167 Çin'deki müşteriler bir eti paketlenmiş olarak almak yerine onları elleriyle kontrol etmeyi tercih ediyor.

3 / 167 Marketteki kalabalık ise Çin'in sıradan görüntülerinden...

4 / 167 İşte Walmart'ın Çin şubesinden görüntüler...

5 / 167

6 / 167 Marketteki deniz ürünleri ise akvaryum benzeri bir yerde sergileniyor.

7 / 167

8 / 167

9 / 167

10 / 167

11 / 167

12 / 167 Birçok bankanın böyle bir ödemeye yanaşmaması üzerine Gan isimli alıcı bir kamyon tutarak paraları bankaya getirdi.

13 / 167 12

14 / 167 13

15 / 167 Liaoshen Evening News'in geçtiği haberde 4 ton ağırlığındaki madeni paralar bir kamyonun kasasının alt kısmını doldurdu.

16 / 167 Görevliler saatlerce paraları saymak ve tartmak için günlerce çalıştı.

17 / 167 Benzeri bir olay geçtiğimiz Mart ayında da yaşanmıştı.

18 / 167 Çin'in Fujian bölgesinde bir adam araba satın almak için 100 bin Yuan değerindeki arabanın ödemesini madeni parayla yapmıştı.

19 / 167

20 / 167 78 Tayvanlı dolandırıcı Çin'e böyle getirildi.

21 / 167

22 / 167

23 / 167

24 / 167 Çin'de yaşayan bir aile evini yıkımdan kurtarmak için bakın ne yaptı.

25 / 167 Evlerine yeni taşınan aile, binalarının yıkılmak zorunda olduğunu öğrenince evlerini 40 metre taşımaya karar verdi.

26 / 167

27 / 167 İnanması güç ama bu gördüğünüz bir dağ. Çin'de önceleri bir taş olduğu düşünülüyordu fakat yapılan araştırmalar sonucunda bunun bir taş olmadığına varıldı.

28 / 167 Taşın derinliğine ulaşılmaya çalışıldı fakat bu girişimler başarısız olunca bunun bir dağ olduğunu kabul ettiler.

29 / 167 Burası dünyanın en etkileyici dağı olmayabilir ama Shouguang bölgesindeki tek dağ olarak bölgenin sembolü ve en popüler turistik yerlerinden biri.

30 / 167 Çin Sanat Akademisi'ne girmek isteyen 78 bin kişi, giriş sınavı için yaklaşık 200 bin eser gönderdi.

31 / 167 Görevlendirilen uzmanlar bu eserler arasından en iyilerini seçmeye çalışıyor.

32 / 167

33 / 167

34 / 167 Çin'den iPhone siparişi veren adam, kargosunun geldiği anı kamera karşısında açıp paylaşınca gerçek ortaya çıktı.

35 / 167 Telefonu iPhone kutusu yerine başka bir telefon markasının kutusuna koyan Çinliler, böylece kargoda olabilecek hırsızlıkların da önüne geçmiş oldular.

36 / 167

37 / 167

38 / 167 Birmanyalı kadınların Çin'in güneyindeki Yunnan eyaletinin karanlık tarafına bir bakış açısı sunuyor.

39 / 167 Bazıları için eğlence, bazıları için işkence Paolo Marchetti tarafından çekilen bu inanılmaz fotoğraflar, zengin iş adamlarının eğlenmek üzere gece boyunca Çin'de geçirdiği maceraları bizlere gösteriyor.

40 / 167 Çin'deki bu sektörün değeri 220 milyon sterlin Bazıları için eğlence olan gece hayatı bunu istemeden yaşayanlar içinse bir işkence gibi.

41 / 167 Gece kulüplerinde ve şehirde birçok kadın fuhuşa zorlanıyor Fotoğraflar ilgi çekici görünse de aslında Çin'in yeraltı eğlence dünyasının karanlık yüzünü gözler önüne seriyor.

42 / 167 AIDS salgını, ülkenin her yerinde en yüksek HIV oranına sahip olmaya devam ediyor Çin'deki bu sektörün değeri 220 milyon sterlin.

43 / 167 Bu da Çin'in karanlık yüzü Müşteriler, çoğunlukla tüccarlar ve Çinli işadamları. Kentteki pek çok gece kulübünde sahnede dans eden kızları seçip onlarla eğlenmeyi tercih ediyorlar.

44 / 167 Bu da Çin'in karanlık yüzü Şehir merkezindeki masaj merkezlerinin yüzde 98'i, müşterilerin masözleriyle cinsel ilişkiye girmesine onay veriyor. Bu neredeyse yeni bir mesleğin doğmasına neden olmuş.

45 / 167 Bu da Çin'in karanlık yüzü Çin'de fahişelik yasadışı fakat her yerde derecesine göre değişik şekillerde kamufle edilmiş. Çin'de resmi rakamlara göre 2000 ile 2010 yılları arasında ülkedeki hayat kadınlarının sayısı sayısı 10 milyona ulaşmış

46 / 167 Bunlar sadece Çin'de olur! Süpermarketlerde satılan Köpekbalıkları Çinliler her zaman gündeme gelmenin yolunu bir şekilde mutlaka buluyor. Ülke, şimdilerde adından sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar ile söz ettiriyor. İşte sadece Çin'de görebileceğiniz tuhaflıklar ve bunlara çarpıcı örnekler...

47 / 167 Süpermarkette satılan timsahlar İnsanlar bu hayvanların yalnızca bir kısmını yiyor olmasına rağmen, Çin'deki marketlerde timsahların ve köpekbalıklarının tek parça olarak satıldığını görebilirsiniz.

48 / 167 Polis köpekleri kazlarla değiştirildi Ülkenin belirli bölgelerinde, Çinli polisler kazları köpeklere alternatif olarak kullanıyor. Kuşların mükemmel görme ve agresif davranışları olduğunu söylüyorlar.

49 / 167 Otomatlarda satılan canlı yengeçler Bazı Çin şehirlerinde, plastik kutular içerisinde canlı yengeç satan metro istasyonlarına kurulan otomatlar bulunmaktadır.

50 / 167 Trafik sıkışıklığı önleme Trafikte kaldığınızda aradığınız, sizi ve arabanızı bulunduğunuz yerden alan ilginç yol yardımı.

51 / 167 Starbucks'un bir taklitçisi: Teabucks Teabucks, Amerikan Starbucks imajında oluşturulmuş bir Çin çay evi zinciridir. Çeşitli sıcak ve soğuk çay ikramları sunuluyor.

52 / 167 Şirketler çalışanların intihar etmesini önlemek için yapılarının etrafında ağlar asıyor Zaman zaman bazı işletmeler, çalışanlarının intihar etmelerini önlemek için binanın etrafına koruyucu ağlar asıyor

53 / 167 Cesetle evlenme Bazı insanlar, evli olmayan genç çocuklarına binlerce dolar karşılığında ceset satın alıyorlar.Çin'de üç bin yıl öncesine dayanan, "hayalet düğün" veya "hayalet evlilik" olarak da ifade edilen geleneğin birden fazla sebeple ortaya çıktığı ifade ediliyor. En çok bilineni ise ailelerin genç yaşta ölen çocuklarının ruhlarının, anne babalarını rahatsız etmemesi düşüncesiyle böyle bir yönteme başvuruyor olması.

54 / 167 Temiz hava konservesi Ülke genelindeki hava kirliliği nedeniyle, Çin'deki mağazalar temiz hava konserveleri satıyor

55 / 167 Hamamböceği yetiştiriciliği Restoranlara satmak için hamamböceği yetiştiren çiftlikler.

56 / 167 Hayalet şehirler Aşırı inşaat yapılması sonucu oluşan kimsenin oturmadığı hayalet mahalleler.

57 / 167 270 milyon yıllık taş orman Tam 400 kilometrelik bir alana yayılmış olan, dünyanın kayalardan oluşmuş en büyüleyici yapısı, Çin’deki Taş Orman. Ormandaki kayalar, kireç ve suyun etkileşimiyle çok uzun yıllar içinde oluşmuş.

58 / 167 Halk arasında pijama giyen insanlar Diğer ülkelerden farklı olarak, Çin'deki insanlar sıklıkla pijamalarını sokaklarda dolaşırken bile giyebilirler

59 / 167 Böylesi ancak Çin'de olur! Çin'in Chongqing şehrine yapılan metro hattının bir bölümü, apartmanların tam ortasından geçiyor.

60 / 167 Böylesi ancak Çin'de olur! Kentin yamaca kurulu olması sebebiyle metro planlamasında böyle bir uygulama yapmak zorunda kalan Chongqing yönetimi, bazı apartmanların orta ve üst katlarını kamulaştırarak içinden metro hattını geçirdi. İlginç bir görüntü ortaya çıkaran bu hafif raylı metro sisteminden en çok şikayet edenlerse apartmanlarda oturanlar.

61 / 167 Böylesi ancak Çin'de olur! Apartman sakinleri 7 dakikada bir tren sesiyle yaşıyorlar.

62 / 167 Çin'de intihar etmek isteyen genç kız, sürekli su yüzeyinde kalınca balıkçılar tarafından farkedildi.

63 / 167 Suya batmayan genç kızı balıkçılar işte böyle kurtardı.

64 / 167

65 / 167

66 / 167

67 / 167 Çin'de yaşanan olayda, bir kadın kendisini aldattığını düşündüğü eşini takip ederek şüphelerinde haklı çıktı.

68 / 167 Kocasını bir kadınla yakalayan, öfkeli eş yanındaki akrabalarıyla birlikte adeta dehşet saçtı.

69 / 167

70 / 167 Çin'de bir kadın, eşiyle arasının kötü olması sebebiyle intihar etmek istedi.

71 / 167 Balkona çıkarak atlamak isteyen kadını, kocası son anda saçından yakalayarak kurtardı.

72 / 167 O anlar kameraya işte böyle görüntülendi.

73 / 167

74 / 167 Çin'de 50 yaşında bir kadın kocası öldükten sonra genç bir adamla birlikte olmaya başladı.

75 / 167 Kendini onun yanında daha iyi hissetmek için de estetik operasyona karar verdi.

76 / 167 Ve baştan sonra kendini işte böyle değiştirdi.

77 / 167

78 / 167

79 / 167

80 / 167 Çin'de düğün günü evleneceği adamı test etmeye kalkan çılgın gelin, şoka uğradı..

81 / 167 Sevdiği adamın kendini yaşlandığında da sevip sevmeyeceğini merak eden Çinli gelin, kendini olduğundan çok yaşlı gösteren bir makyaj yaptırıp gelinliğini giydi..

82 / 167 Fotoğraf stüdyosuna o halde gelen gelini gören damat neye uğradığını şaşırdı.

83 / 167 Kendisine niçin böyle göründüğünü sorunca gelin, "70 yaşıma geldiğimde de beni sevip sevmeyeceğinden emin olmak istedim" dedi.

84 / 167 Neye uğradığını şaşıran damat, derhal makyajını silmesini kendisiyle asla bu halde fotoğraf çektirmeyeceğini söyledi.

85 / 167 Bunun üzerine çıkan tartışmada adam kadını terketti.

86 / 167 Terkedilen gelin adayı sokakta kendini kaybedip gözyaşı döktü.

87 / 167 Çin düğünlerinde yaşananlar görenleri hayrete düşürüyor.

88 / 167 Çin'de düğün sonrası tüm konukların önünde cinsel ilişkiye giren çift, cep telefonu kamerası ile işte böyle keydedildi.

89 / 167

90 / 167

91 / 167

92 / 167

93 / 167

94 / 167 Çin’in başkenti Pekin’de hasta insanları ‘tokat atarak’ tedavi ettiğini söyleyen Hongçi Şiao adlı bir terapi uzmanı, iddialara göre Avustralya’daki bir semineri sırasında yedi yaşındaki bir çocuğun ölümüne sebep oldu.

95 / 167 Sözde ‘şifacı’ pek çok şehirde ‘tokat seminerleri’ veriyor ve modern tıbbın insanları zehirlediğini iddia ediyor.

96 / 167 Çinli terapistin Avustralya’nın Hurstville kentinde verdiği, katılım ücretinin 1800 dolar (yaklaşık 6000 TL) değerinde olduğu bir ‘tokat semineri’ sırasında yedi yaşında bir erkek çocuğu hayatını kaybetti. Polis bunun üzerine Hongçi hakkında soruşturma başlattı.

97 / 167 Avustralya Daily Telegraph gazetesinin haberine göre; diyabet hastası olan yedi yaşındaki Aiden Fenton, sağlık ekipleri yetiştiğinde bilincini yitirmiş vaziyetteydi. İddialara göre; seminer süresince (72 saat) herhangi bir şey yemek yasak olduğu için küçük çocuk aç kaldı ve insülin ilacını içemedi, bu nedenle kısa bir süre içinde bilincini yitirerek hayatını kaybetti.

98 / 167 Bu görüntüler Çin'de çekildi...

99 / 167 Telefon kamerasıyla çekilen görüntülerde, yeni evlenen çiftin yatak odasına giren damadın arkadaşları, gelinin iç çamaşırlarını çıkarmaya çalışıyor...

100 / 167

101 / 167

102 / 167

103 / 167

104 / 167

105 / 167 Çin'de bir çift düğünlerinin ardından arkadaşlarına şakasına maruz kaldı... İngiliz The Mirror gazetesinin internet sitesinde yayınlanan görüntülere göre; damadın arkadaşları bir kamerayla yatak odasına giriyor. Çiftin yanına gidip bağırıp çağırmaya başlıyorlar ve üzerilerindeki yorganı kaldırıyorlar. Bu görüntüler şimdiye kadar binlerce kez izlendi.

106 / 167 Çin'de bir şirket sahibi kadın işçilerine her sabah işe başlamadan önce kendisini dudaktan öpmeyi zorunlu kıldı.

107 / 167 Pekin'de bira makinesi fabrikasının patronu her sabah kadın çalışanlarının kendisini öpmesini istiyor. Kadın çalışanlar sabah mesai başlangıcında saat 09.00 ile 09.30 arasında patronlarını öpmek için sıraya giriyorlar.

108 / 167 Çalışanlar bu durumdan rahatsız olsa da işlerini kaybetmemek uğruna patronlarının bu isteğini yerine getiriyor. Sosyal medya aracılığıyla ortaya çıkan bu görüntünün ardından patrona tepki yağdı.Sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine açıklama yapan patrona göre kadın çalışanlar olumlu etkileniyorlarmış.

109 / 167 Dünyada sadece Çin'de görebileceğiniz manzaralardan biri...

110 / 167 Araç sahipleri otomobillerin korumak için her gün araçlarını bu şekilde park ediyor.

111 / 167 Böylece otomobillerini sabah uyandıklarında hasar görmeden bulabilmeyi umuyorlar.

112 / 167 Ülkede sayıları her gün hızla artan sokaktaki fareler, Çinli araç sahiplerinin başının belası.

113 / 167 Gece park ettikleri araçlarının aç kalan fareler tarafından zarara uğratılmasını önlemek için sürücüler çareyi bu şekilde bir önlem almakta bulmuş.

114 / 167

115 / 167

116 / 167

117 / 167

118 / 167

119 / 167 Lüks otomobiller Çin'de feribot benzeri bir deniz aracıyla böyle taşınıyor.

120 / 167 Otomobiller, kara ile deniz aracının arasına koyulan tahtaların üzerinden geçiriliyor.

121 / 167

122 / 167

123 / 167

124 / 167 Çin'de yaşanan bu olay, görenleri hayrete düşürdü...

125 / 167 Ailesinin bulduğu kızla evlenmek üzere hazırlanan genç adam, kızın yüzünü görünce neye uğradığını şaşırdı...

126 / 167 Geleneklere göre, düğün gününe kadar, evleneceği kızın yüzünü görmemesi gereken genç adam, kızı görünce intihar etmek istedi...

127 / 167 Kendini nehre bırakan adamı, yoldan geçen insanlar kurtardı.

128 / 167

129 / 167 Çin'de bir kadın para çekmek için bir alış veriş merkezindeki ATM'ye geldi ama başına gelenler herkesi şok etti...

130 / 167 ATM kadının kartını yutunca olan oldu ve genç kadın adeta çılgına döndü...

131 / 167 Kartını kurtarmak için ATM'yi parçalayan kadın, çevredekilere aldırış etmeden kartını kurtarmaya çalıştı...

132 / 167 ATM'nin son hali korkuç görünse de kadın kartını kurtarmayı başardı...

133 / 167

134 / 167

135 / 167

136 / 167 Çin'in Anhui eyaletinde, kocası tarafından aldatıldığını öğrenen bir kadın çılgına döndü ve arkadaş grubunu toplayıp, kocasının metresini buldu.

137 / 167 Aldatılan kadın, tüm hıncını kocasının metresini; sokak ortasında, çırılçıplak soyup, öldüresiye döverek çıkardı.

138 / 167 "Benim kocamla mı yattın" bağırışları içinde, arkadaşlarını da yanına alıp, genç kadını sokak ortasında adeta linç ettiler.

139 / 167 Vatandaşların yapmamaları konusunda uyardığı kadınlar, gözünü öyle karartmıştı ki bunu duymamazlıktan geldi.

140 / 167 Genç kadının elbisesini paramparça edip, defalarca tokatlayıp, tekmelediler. Sonrasında ise ibret olsun diye fotoğraflarını çektiler.

141 / 167

142 / 167 Çin'de kadınların park sorununa ilginç bir çözüm bulundu...

143 / 167 Yetkililer, kadınların park etmekte zorlandıklarını görünce, normal park alanlarından yüzde 50 daha geniş bir park yeri yapıp, buraların sadece kadınlara özel olmasını sağladılar...

144 / 167

145 / 167

146 / 167

147 / 167 Çin'de bir adam, kavgalı olduğu bir kişinin aracının önüne park ettiği arabasını tam 1 yıl boyunca çekmedi.

148 / 167 Her iki araç ta tüm yıl boyunca aynı yerde kalınca geçirdikleri değişim gözlerden kaçmadı.

149 / 167

150 / 167

151 / 167

152 / 167

153 / 167 Çin'de 55 yaşındaki Chen soyadlı kişi 2011 yılında bir trafik kazası geçirdi. Tedavisi yapılan adam taburcu edildi ancak iki ay sonra ağrıları olduğunu belirterek hastaneye geri döndü.

154 / 167 Bundan üç ay sonra da kendisine artık iyileştiği belirtilerek evine gidebileceği söylenildi. Ancak işler bu noktadan sonra garip bir hal aldı...

155 / 167 Chen, halen hasta olduğunu ve hastanede kalacağını belirterek eve gitmeyi reddetti.

156 / 167 İnatçı adam bu olaydan yaklaşık üç yıl sonra 10 Şubat 2015 günü mahkeme emriyle hastanede yaka paça çıkarıldı.

157 / 167 55 yaşındaki adamın ayrılmamak için kendini hastane yatağına kelepçelemesinin de ona bir yardımı olmadı. Chen'in hastaneden atılma anı da objektiflere böyle yansıdı...

158 / 167

159 / 167

160 / 167 Çin'in Şangay kentindeki bir alışveriş merkezinin ilgi çekmek için uyguladığı bir yöntem işe yaramış görünüyor.

161 / 167 Yerden yaklaşık 20 metre yükseklikteki AVM'nin iç mekanına yerleştirilen 54 metre uzunluğundaki dev kaydırak borularını kullanan müşterile, 16 saniye gibi kısa bir sürede en üst olan beşinci kattan zemine inebiliyor

162 / 167

163 / 167 Bu deneyimi yaşamak isteyenler, görevlilerden de yardım alabiliyor.

164 / 167

165 / 167

166 / 167