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BÖYLE OLUR MODİFİYE ARAÇ TUTKUNUNUN 'TAKI'SI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2019 11:23 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA İstanbul'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA
İstanbul'da yaşayan modifiye araç tutkunu Hulusi Demir, hafta sonu yapılan düğününde ilginç anlar yaşadı. Demir'in kendi gibi modifiye tutkunu arkadaşları egzoz ve çelik jant taktı.
Düğün salonuna modifiyeli araçlarla konvoy yaparak gelen gençler takı töreninde de Hulusi Demir'e bir sürpriz hazırladı. Modifiye araç tutkunu Demir'e takı töreninde abart egzoz ile çelik jant taktı. Salonda renkli görüntüler oluşurken gelin ile damada başka bir arkadaşının takı yerine biberon taktığı görüldü. Bu anlara şahit olan davetliler de alkış tutarak gelin ile damadın mutluluğuna ortak oldu. Hulusi Demir, takı töreninin ardından "Ne diyeceğimi bilemiyorum, çok şaşkınım" dedi.

Görüntü Dökümü:
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- Düğün konvoyundan görüntü
- Gelin ve damattan görüntü
- Takı töreninde takılan otomobil jantı ile egzozu
- Damada biberon takılması
- Genel ve detaylar

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