Böyle sapıklık görülmedi! Bankamatikteki kadınların arkasına yanaşıp...

Darıca Osmangazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan bankamatiklerden para çeken kadınların arkasına yanaşarak, cep telefonunun kamerasıyla etek altından fotoğraflarını çeken kişi kadınlar tarafından fark edildi.

GÖZALTINA ALINDI

Kadınların şikayette bulunması üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, verilen eşkâl doğrultusunda arama çalışması başlattı. Kimliği belirlenen Sezai S. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA FOTOĞRAF OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Polis, Sezai S.’nin cep telefonunda kadınlara ait çok sayıda fotoğraf olduğunu tespit etti. Sezai S. gözaltına alınarak, emniyet müdürlüğüne götürülürken, cep telefonuna el konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

