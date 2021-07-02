Böyle sıcak görülmedi! Pakistan'da rekor sıcaklık: 52 dereceyi gördük ayakta duramıyoruz

Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki birçok ülke sıcak havanın etkisi altında. Kanada'nın batısında tüm zamanların en yüksek sıcaklık rekorlarını kıran sıcak hava dalgası can kaybını arttırıyor. British Columbia Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe yaptığı açıklamada, yılın bu dönemlerinde eyalet genelinde yaşanan sıcak hava dalgalarından kaynaklanan ortalama 165 ölüm vakası kaydedildiğini, ancak bu yıl sayının arttığını ifade etti.

Lapointe, eyaleti kasıp kavuran sıcaklarda son 5 gün içinde en az 486 ani ölüm bildirildiğini duyurarak, bunun eyalet normallerinin üç katı olduğunu vurguladı. Açıkladığı sayının ölümlerde yüzde 195'lik artış yaşandığını gösterdiğini ifade eden Lapointe, kaydedilen rakamın yeni bildirimlerin sisteme girmesiyle artmasını beklediklerini ifade etti.

PAKİSTAN KAVRULUYOR! 52 DERECEYİ GÖRDÜLER

Öte yandan sıcak hava Pakistan'da da insanlara göz açtırmıyor. Pakistan'ın Sindh eyaletinde bulunan Jacobabad'ın, her zaman kavurucu yazları ile ün saldığı biliniyor ancak yetkililere göre şehir resmi olarak insanların dayanabileceği sıcaklık eşiğini çoktan aştı.

Bu, Hindistan ve Pakistan'daki iki sıcak hava dalgasının 4.000'den fazla insanı öldürdüğü 2015'ten çok daha sıcak.

Uzmanlar İngiliz gazetesi Telegraph'a verdikleri demeçte hayatı tehdit eden sıcaklığın 52 derece olduğunu bildirdi ve bu sıcaklıklar insanlar için potansiyel olarak ölümcül olabilir.

Elektrik kesintilerinin yaygın olması ve çok az kişinin aşırı sıcakla mücadele etmek için klimaya sahip olması durumu daha da kötüleştiriyor. Bu aylarda şehir ayrıca sıcak çarpması, sıcakla ilgili hastalıklar ve ölüm vakalarında da artışa tanık oluyor.

''AYAKTA BİLE DURAMIYORUZ''

Bir vatandaş, "Hava o kadar ısınınca ayakta bile kalamazsınız" derken, esnaf Abdul Baki, "50 dereceyi geçtik çok ama çok zor bir dönem. İnsanlar evlerinden çıkmıyor ve sokaklar bomboş" şeklinde konuştu.

SICAKLIK EŞİĞİNİ AŞAN TEK İKİ ŞEHİR

Mevcut küresel hava durumu verilerine dayanarak, araştırmacılar Jacobabad ve Ras al Khaimah'ın dünyada bu tehlikeli sıcaklık eşiğini geçen tek iki şehir olduğunu söylüyorlar. Araştırmalarına göre, Pakistan'ın İndus Vadisi boyunca uzanan bu bölgesinin iklim değişikliğine karşı özellikle savunmasız olduğuna inanıldığından, sıcaklıkların yakın gelecekte daha da artması muhtemel.

ORGAN YETMEZLİĞİ VE ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Uzmanlar, ısının yüksek nem seviyeleri ile birleştiğinde daha tehlikeli olduğunu vücudun artık terleyerek kendini soğutamadığını bu sıcaklığın birkaç saat devam etmesi halinde organ yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabileceğini söylüyor.



