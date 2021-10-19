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Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...

19.10.2021 08:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın İnegöl ilçesinde iş insanı Harun Baykal, düzenlenen düğün töreninde Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Takı töreninde arkadaşlarının damada sucuk, emzik, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri boynuna takması ilginç görüntü oluştururken, davetlileri de güldürdü.

Böyle takı töreni görülmedi! Emzik, sucuk, merdane...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir mobilya fabrikasının ortağı olan Harun Baykal, düzenlenen törende Büşra Çiğdem ile dünya evine girdi. Düğün töreninde alkışlar eşliğinde salona giren çiftler, nikah töreninin ardından nikah defterine imzalarını attı. Düğünde takı merasiminde ise damada takılan yiyecek ve eşyalardan oluşan takılar, şaşkınlık yarattı.

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Damat Harun Baykal'a arkadaşları, 2 kangal sucuk, emzik, önlük, yüzey temizleyicisi, merdane, bulaşık deterjanı gibi ürünleri taktı. Bu durum davetliler arasında gülüşmelere de neden oldu.

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(DHA)

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