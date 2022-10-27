Böyle terapi görülmedi! ''Diri diri mezara girip korkularınızdan arının''

St Petersburg'daki Prekated Academy adlı şirket, Yakaterina Preobrazhenskaya'nın girişimi olarak kuruldu. Yakaterina, bünyesinde birçok hizmet verdiği şirketini, 'cenaze paketi' ile manşetlere taşıdı. Bi yaşam koçu olan genç kadın, müşterilerin yaklaşık 1 saat kadar diri diri gömüldükleri, kendi cenaze törenlerine katıldıkları ve vasiyetlerini yazdıkları bu deneyimi yaklaşık 50 bin sterline satışa çıkardı.

Yakaterina, kaygıyla başa çıkmak için bir terapi olan bu deneyimin, müşterilerin korku ve endişelerini yönetmelerine ve ayrıca yaşama arzularını yeniden canlandırmalarına yardımcı olacağını söyledi. Yaşam koçu, deneyimi kişinin kendisi ve kendi mutlu geleceği için verdiği savaşın gerçek bir sembolü” olarak tanımladı.

Preobrazhenskaya bir Instagram gönderisinde, diri diri gömülmenin güvenli olduğunu açıkladı. Bilim adamlarının, gömülen kişinin tabutta yaklaşık 5.5 saat yetecek kadar havaya sahip olacaklarını belirttiğini söyleyen Preobrazhenskaya, terapinin çok ilgi gördüğünü ve hizmeti denemek isteyen herkesi ağırlayamadığını söyledi.

Cenaze töreninin 20 ila 60 dakika arasında sürdüğünü ve olaydan sonra tabutun müşteriye verildiği aktarılırken, her müşteri için farklı seçenekler sunulabildiği, geçmiş travmatik deneyimlerini bırakıp yeni, havalı, ilginç bir hayat yaratabilmesi için yeni bir hayata yönelik vasiyetnameler de hazırlanabildiği aktarıldı.

