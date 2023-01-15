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Böyle uyanıyorsanız dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor

15.01.2023 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kansere neden olan çok çeşitli faktörler bulunuyor. Kanser riskini artıran yaşam alışkanlıklarını uygulamak ve kanserin belirtilerini görmezden gelmek çok riskli durumlara yol açabiliyor. Kanseri erken teşhis etmek bu hastalık için büyük önem taşıyor. Uzmanlar sabah yaşanan bir durumun kanserin önemli işareti olduğunu belirterek uyarıyor.

Böyle uyanıyorsanız dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor

Kanser her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Özellikle bazı kanser türleri çok daha fazla tehlike saçıyor. En ölümcül kanser türleri arasında bulunan akciğer kanseri oldukça yaygın görülüyor. Akciğerlerde kontrol dışı oluşan ve büyüyen tümörlerin fark edilmemesi kitlenin evre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara (karaciğer, kemik, beyin, vb) yayılmasına sebep oluyor.

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Akciğer kanserinde en önemli etkenin sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmak olduğu biliniyor. Akciğer kanserinin belirtileri günlük hayatta sıklıkla yaşadığımız sağlık sorunları arasında yer aldığı için birçok belirti kanser ilerleyene kadar fark edilmiyor.

AKCİĞER KANSERİNİN İLK BELİRTİSİ

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Özellikle son zamanlarda artan grip ve soğuk algınlıkları nedeniyle birçok kişi öksürük krizlerine girdiği için uyuyamıyor veya bu krizler yüzünden uykudan uyanıyor. Öksürüğü geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Ancak uzun süredir geçmeyen öksürükler büyük risk oluşturuyor. Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük sırasında değişik renkli bir balgam görülüyorsa kanser ihtimali artırıyor. Bu sebeple sabahları görülen öksürüklere oldukça dikkat edilmesi gerekiyor.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

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  • Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük
  • Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak
  • Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı
  • İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı
  • Ses kısıklığı
  • Nefes darlığı
  • Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER

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  • Sigara, puro, pipo (tütün) içimi: Akciğer kanserinin bugün ispatlanmış olan en önemli risk faktörüdür. Asbest: Madenlerde, gemi yapımında, yalıtım malzemesi yapımında kullanılır. Solunum yollarında uzun süreli tahriş oluşturur.
  • Radon: Evlerde, toprakta doğal olarak bulunan,kokusuz radyoaktif bir gazdır
  • Verem hastalığı (tüberküloz): Bu hastalığın yerleştiği akciğer alanında sonradan akciğer kanseri gelişebilir.
  • Daha önceden akciğer kanseri geçirmiş olmak: Bir kere akciğer kanseri nedeniyle ameliyat olmuş, veya ışın tedavisi uygulanmış olanlarda ikinci bir kanser gelişme riski vardır. Sigara içmek bu riski ayrıca arttırır.
  • Radyoaktif uranyum cevheri gibi cevherler
  • Bazı kimyasalların uzun süreli solunması (arsenik, berilyum, kadmiyum, vinil klorür gibi)
  • Radyoterapi öyküsü
  • Hava kirliliği
  • Aile öyküsü
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