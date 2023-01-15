Böyle uyanıyorsanız dikkat! Kanserin ilk belirtisi sabahları ortaya çıkıyor

Kanser her yıl milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine sebep oluyor. Özellikle bazı kanser türleri çok daha fazla tehlike saçıyor. En ölümcül kanser türleri arasında bulunan akciğer kanseri oldukça yaygın görülüyor. Akciğerlerde kontrol dışı oluşan ve büyüyen tümörlerin fark edilmemesi kitlenin evre dokulara veya dolaşım yoluyla uzak organlara (karaciğer, kemik, beyin, vb) yayılmasına sebep oluyor.

Akciğer kanserinde en önemli etkenin sigara içmek ve sigara dumanına maruz kalmak olduğu biliniyor. Akciğer kanserinin belirtileri günlük hayatta sıklıkla yaşadığımız sağlık sorunları arasında yer aldığı için birçok belirti kanser ilerleyene kadar fark edilmiyor.

AKCİĞER KANSERİNİN İLK BELİRTİSİ

Özellikle son zamanlarda artan grip ve soğuk algınlıkları nedeniyle birçok kişi öksürük krizlerine girdiği için uyuyamıyor veya bu krizler yüzünden uykudan uyanıyor. Öksürüğü geçirmek için çeşitli yöntemler aranıyor. Ancak uzun süredir geçmeyen öksürükler büyük risk oluşturuyor. Akciğer kanserinin ilk belirtileri arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük sırasında değişik renkli bir balgam görülüyorsa kanser ihtimali artırıyor. Bu sebeple sabahları görülen öksürüklere oldukça dikkat edilmesi gerekiyor.

AKCİĞER KANSERİ BELİRTİLERİ

Geçmeyen veya giderek kötüleşen öksürük

Öksürürken kan veya kanlı balgam çıkarmak

Derin nefes alırken, öksürürken veya gülerken kötüleşen göğüs ağrısı

İştahsızlık, halsizlik, yorgunluk ve kilo kaybı

Ses kısıklığı

Nefes darlığı

Sürekli tekrarlayan veya geçmeyen bronşit veya zatürre gibi akciğer enfeksiyonları

AKCİĞER KANSERİ RİSKİNİ ARTIRAN FAKTÖRLER