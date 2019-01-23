Böyle vahşet görülmedi! Adamın cinsel organını kesip fırında yaktı

Marina Becanovic isimli 34 yaşındaki kadın 64 yaşındaki, ona üç yıldır seks köleliği yapan Petar Petrovic'i döverek öldürdüğü iddia edildi.

CİNSEL ORGANINI SOBAYA ATTI

Adamı öldürdükten sonra cinsel organını ve testislerini kesen kadın onları fırına attı. Daha sonra adamın ailesine mektup yazarak 'işini bitirdim' dedi.

Yetkililer adamın yaklaşık üç yıldır kadın tarafından işkenceye maruz kaldığını söyledi. Üzerinde sigara söndürmeden, bıçakla yaralamaya kadar uzayan işkence listesi adamın dayakla öldürülmesiyle son buldu.

CANİ KADIN ADAMI SEKS KÖLESİ YAPTI

Cinayetin ardından adamı baltayla parçalara ayıran kadın, adamın penis ve testislerini yanan sobaya attı.

Komşulardan birinin ifadeleri oldukça sarsıcıydı; 'Bu kadın bilinçli olarak eziyet ve istismarda bulundu. Onu tekmeledi, ona vurdu ve bıçakla yaraladı. Ona kölesi gibi muamele etti."

Öldürülen adamın kadına karşı takıntısı olduğunu söyleyen komşu, adamın kadını bir kaç kez polise şikayet ettiğini ama her seferinde onunla geri döndüğünü söyledi.