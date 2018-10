"Böyle vahşi bir cinayetin işlenmiş olması gerçekten sözün bittiği yerdir"

MERSİN (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Dünyanın gözü önünde böyle korkunç, böyle ürkütücü, böyle bir vahşi cinayetin işlenmiş olması gerçekten sözün bittiği yerdir. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasında da yaptığı gibi ortadaki soruların mutlak suretle cevaplandırılması lazımdır. Bu soruların muhatabı da Suudi Arabistan yönetimidir." dedi.

Kurtulmuş, beraberindeki AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan ile Mersin'de görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

Burada bir konuşma yapan Kurtulmuş, AK Parti olarak seçim çalışmalarına uzun süre önce başladıklarını belirterek, "Altı haftadır seçim strateji heyeti olarak düzenli toplanıyoruz. Önce seçim süreciyle ilgili bütün gelişmeleri gözden geçiriyoruz. Seçim kampanyasının hazırlığını yapıyoruz. Aday tespit süreçlerini başlatıyoruz ve inşallah en kuvvetli, güçlü adayları bularak Türkiye'nin her yerinde, her ilinde, her ilçesinde birinci parti olmak iddiasıyla seçimlere hazırlık yapıyoruz." ifadesini kullandı.