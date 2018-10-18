Böyle vicdansızlık görülmedi!

Ön ayağına parke taşı bağlandığını fark eden Kaya, kaplumbağayı bota alıp ayağındaki taşı çıkardı. Kaya ve arkadaşları kaplumbağanın vücudunda yara olup olmadığına baktıktan sonra talihsiz hayvanı tekrar denize bıraktı. Yaşadıkları anı cep telefonu kamerasıyla kaydeden yat personeli kadın, "Caninin biri gördüğünüz gibi parke taşı ile bağlayıp denize bırakmış. Gördüğünüz gibi uzun uğraşlar sonucu hayvanı kurtardık" dedi.
Ara Güler hayatını kaybetti! İşte usta fotoğrafçı Ara Güler'in ölüm nedeni ve hayatı
Topkapı Sarayı'ndan taht kaçıran Müze Müdürü Yusuf Benli bu kez de yolsuzlukla gündemde!
ABD'de Suudi Arabistan'a silah ambargosu teklifi
TBMM'de bir ilk: Dört siyasi parti aynı önergede buluştu!
Donald Trump'tan bir Suudi Arabistan açıklaması daha
Edirne'de turist akını sonrası esnaflar harekete geçti
Eski eşi kabusu oldu! Hayatı karardı
CHP'li Erol'dan flaş iddia: Önümüzdeki hafta kabine değişikliği olabilir
Huawei'in yeni telefonları Huawei Mate 20, Mate 20 Pro ve Mate 20 X tanıtıldı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum