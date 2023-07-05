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  4. Böyle vicdansızlık görülmedi! 40 derece sıcakta atı araca bağlayıp koşturdular...

Böyle vicdansızlık görülmedi! 40 derece sıcakta atı araca bağlayıp koşturdular...

05.07.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir'de 40 derecelik sıcakta minibüsün arkasına bir at bağlanarak kilometrelerce koşturuldu. Zavallı hayvanın hali görenlerin yüreğini burktu...

Böyle vicdansızlık görülmedi! 40 derece sıcakta atı araca bağlayıp koşturdular...

Odunpazarı İlçesi 71 Evler Mahallesi Balsu Bulvarı’nda dün cep telefonu ile kaydedilen görüntüde bir minibüsün ardına bağlanan at, yoğun akan trafikte şehir merkezine doğru ilerlediği görüldü.

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'BU KADARINA DA PES'

Görüntüde, yorgun ve bitap düştüğü göze çarpan zavallı hayvanın bağlı olduğu minibüsü kullanan sürücüye diğer sürücülerce tepki gösterildi. Hava sıcaklığının 40 dereceye kadar yükseldiği günde, yapılan eziyet ‘bu kadarı da pes’ dedirtti.

İddiaya göre, atın minibüs ardında ilerleyişi kilometrelerce sürerken, duyarsız sürücü hem hayvanın canını hem de trafik kurallarını hiçe saydı. (İHA)

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Eskişehir At

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