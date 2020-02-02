Böyle vicdansızlık görülmedi! Mehtap'a çarpıp kaçtı, lastiğe sıkışan montunu çöpe attı

Kaza, cumartesi günü saat 06.00 sıralarında D-400 Karayolu Çakaldere mevkiinde meydana geldi. Mehtap Ateş, Murat A. ile buluşmak için Konya'dan Ceyhan'a geldi. Mehtap Ateş, sabahın erken saatlerinde gezmek için Murat A. ve arkadaşı Doğan T. ile birlikte otomobille il merkezine yola çıktı. Mehtap Ateş, tuvalet ihtiyacının olduğunu belirtip, Murat A.'dan otomobili durdurmasını istedi. Araçtan inen kadın, uzun zaman geçmesine rağmen geri dönmeyince Murat A. ve Doğan T., kendisini aramaya başladı. Yolda yaklaşık 100 metre boyunca savrulmuş ceset parçalarının olduğunu fark eden ikili, kıyafetlerinden Mehtap Ateş olduğunu anlayıp, durumu polise bildirdi.

Olay yerine sevk edilen polisler, ceset parçalarının yanında Ateş'in kimliğini ve üzeri kanlı fotoğrafını buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Ateş'in kazaya kurban gittiğini ve üzerinden çok sayıda aracın geçtiğini saptadı. Çalışmalarını sürdüren polis, Ateş'e ilk olarak H.Ö. isimli kişinin kullandığı hafif ticari aracın çarptığını belirledi.