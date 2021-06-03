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  4. Böyle yakalandılar! Kısıtlamada masaj pahalıya patladı

Böyle yakalandılar! Kısıtlamada masaj pahalıya patladı

03.06.2021 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde pandemi tedbirlerini ihlal eden masaj salonunda yapılan denetimde iş yeri sahibi ve 6 kişiye yaklaşık 19 bin TL ceza kesildi.

Böyle yakalandılar! Kısıtlamada masaj pahalıya patladı

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekiplerince Çerkezköy ilçesinde bulunan umuma açık istirahat ve eğlence yeri denetimlerinde bir masaj salonunun pandemi tedbirlerine aykırı olarak faaliyet gösterdiği tespit edildi. İçeride yapılan denetimlerde iş yerinin açık olduğu ve içerisinde 3 Nepal uyruklu kadın olmak üzere toplamda 9 şahsın bulunduğu tespit edildi.

19 BİN TL CEZA

İş yeri sahibi ve içinde bulunan 6 şahsa umumi hıfzısıhha kanununa muhalefetten yaklaşık 19 bin TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca bahse konu çalışma izni ve ikamet tezkeresi bulunmayan 3 Nepal uyruklu kadın deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Mühürleme süreci için zabıta ekiplerine bilgi verildi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Tekirdağ

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