HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Böylesi ancak filmlerde olur! Tuvaletin duvarını delip... Çalışanlar, akılalmaz olayı ertesi sabah işe geldiklerinde fark ettiler

Böylesi ancak filmlerde olur! Tuvaletin duvarını delip... Çalışanlar, akılalmaz olayı ertesi sabah işe geldiklerinde fark ettiler

06.04.2023 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrindeki bir alışveriş merkezinde Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını delen hırsızlar, 500 bin dolar değerinde mal çaldı.

Böylesi ancak filmlerde olur! Tuvaletin duvarını delip... Çalışanlar, akılalmaz olayı ertesi sabah işe geldiklerinde fark ettiler

ABD'nin Washington eyaletinin Lynnwood şehrinde bir alışveriş merkezinde hırsızlar, Apple mağazasının bitişiğindeki kahve dükkanındaki tuvaletin duvarını deldi. Lynnwood polisinden yapılan açıklamada, olayın yerel saatle 19.00- 20.00 saatleri arasında gerçekleştirildiği ve yaklaşık 436 iPhone ve belirsiz miktarda diğer Apple elektroniği dahil olmak üzere 500 bin dolar değerinde malın çalındığı belirtildi.

iPHONE'LARDAN OLUŞAN BİR DUVARIN TAMAMI GİTMİŞ

Apple mağazası çalışanları, olayı ertesi sabah işe geldiklerinde iPhone'lardan oluşan bir duvarın tamamının gitmiş olduğunu gördüklerinde fark ettiklerini söyledi.

AW864324_01

Seattle merkezli olarak kurulan kahve odaklı şirketin CEO'su Mike Atkinson, hırsızların perakendecinin Alderwood Mall konumuna girdiğini ve Apple mağazasına erişmek için tuvaletin duvarında bir delik açtıklarını söyledi.

Satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak Satıldığı fiyatı görünce dudağınız uçuklayacak

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Brezilya'da kreşe baltalı saldırı: 4 çocuk öldüBrezilya'da kreşe baltalı saldırı: 4 çocuk öldü
Akşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldıAkşener'in teklifini kabul etti! İYİ Parti'ye katıldı
Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…Reuters’tan çok konuşulacak Muharrem İnce analizi! Anket sonucu açıklayıp…
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone soygun abd

En Çok Okunan Haberler

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Emeklilerden sonra sıra onlarda! 2000 TL bayram ikramiyesi verilecek

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Ahmet Özal, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Son ankette 'Muharrem İnce' detayı! Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ın oy oranı dikkat çekti

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Erdoğan açıkladı! Ekonomide 'Mehmet Şimşek' sürprizi

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Son haline yorum yağdı! "Doğal yaşlanıyor"

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

Muayene olmak için hastaneye gelen 16 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı!

İlginizi Çekebilir

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

Ev sahibi 18 bin TL'yi beğenmeyince... Şoke eden dava

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

"Bülent Ersoy'un gençliği sandım"

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Termos, çadır, kamp sandalyesi... Kamp ekipmanlarında indirim

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir gören bir daha baktı! İkizi kadar benziyor

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Bir sivilceyle başladı! Doktorlar bile duruma şaşkın

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Baharın en trend parçası kot ceketlerde %40'a varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.