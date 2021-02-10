HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Böylesi daha önce görülmedi! İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı

Böylesi daha önce görülmedi! İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı

10.02.2021 10:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Böylesi daha önce görülmedi! İETT otobüsü çalıp İstanbul turuna çıktı

Kadıköy'de park halindeki İETT otobüsünü çalan kişi Taksim'e gitti. Hırsız, burada bir süre dolaştıktan sonra otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde bırakarak kaçtı. GPRS'den otobüsün yerini belirleyen şoför, otobüsü Taksim'de terk edilmiş halde buldu.

Kadıköy'de park halinde bulunan İETT otobüsü sabah saatlerinde çalındı. Park halindeki otobüse giren hırsız, bir süre aradıktan sonra otobüsün anahtarını buldu. Şoför koltuğuna geçen hırsız, otobüsü çalıştırarak Taksim'e gitti. Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner, sabah 05.00'da sefere çıkmak için park halindeki otobüsün yanına gitti. Otobüsün yerinde olmadığını görünce büyük bir şok yaşadı. Hemen otobüs sahibini arayarak durumu bildirdi. Otobüsün sahibi de otobüsün GPRS'inden otobüsün yerini tespit ederek polise bildirdi. Otobüsün Taksim'de dolaştığının haber verilmesi üzerine polis ekipleri tedbir alarak otobüsü beklemeye başladı. Bu sırada otobüsün Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş halde bulundu.

0f4fe5f0a79b21a09c8be3cf6752ece0

OTOBÜS SAHİBİ VE ŞOFÖR OLAY YERİNE GELDİ

Otobüsün etrafında güvenlik önlemi alan polis ekipleri otobüsün sahibinin gelmesini bekledi. Bir süre sonra otobüsün sahibi ve şoför olay yerine geldi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından otobüs sahibine teslim edildi.

OTOBÜSÜ KADIKÖY'DEN TAKSİM'E GÖTÜRMÜŞ

Otobüs şoförü Ayhan Taşkıner "Ben akşam otobüsü park ettim. Gece otobüsü çalmışlar. Sabah işe geldim. Otobüs yerinde yoktu. GPRS'den otobüsün nerede olduğuna baktık. Taksim'de olduğunu görünce hemen buraya geldik. Aracı burada bulduk. Bir kişi otobüsü kaçırmış buraya getirmiş. Otobüsü kullanmayı da biliyor. Profesör gibi. Bilen bir kişi. Biz şikayetçi olduk. Polisler bakıyor. Araştırıp bulacaklar" dedi.

716bb4c11f6445a598217138d18f9906

OTOBÜS HIRSIZI KAMERADA

Kadıköy'den park halindeki otobüsü çalan hırsız otobüsün güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, otobüsün koltuğuna geçen hırsızın otobüsü çalıştırarak kaçırdığı görülüyor. Kadıköy'den çıkan hırsız hızla seyrederek Taksim'e geliyor. Polis eşkâli belirlenen hırsızı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Halil Sezai evleniyor! Halil Sezai evleniyor!
'Bizden sonra patladı' demişti...'Bizden sonra patladı' demişti...
Kitabınızı yayımlatmanın yollarıKitabınızı yayımlatmanın yolları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Göbeklitepe'deki metal bloğun sırrı çözüldü

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Muharrem İnce’den Milli Uzay Programı’na tepki

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Gram altın 450 TL'yi görebilir

Fenerbahçe kupaya veda etti

Fenerbahçe kupaya veda etti

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Annesiyle sevgilisini yakaladı, dehşet saçtı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

Türkiye'nin 'Milli Uzay Programı' ABD gündemini sarstı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Güney Afrika AstraZeneca aşısını yapmayı durdurdu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Şanlıurfa'da metal blok nöbeti! Edirne'den bile gelenler oldu

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Diğer Haberler

Eşinin cesedini 3 gün banyoda saklayıp, şüphe çekmemek için cep telefonundan mesaj göndermiş

Yasak aşk kurbanı olmuştu! Kan donduran detaylar ortaya çıktı

Sahte şampiyondan akılalmaz oyun! Fotomontajla yapmadığı kalmamış

Sahte şampiyondan akılalmaz oyun!

Hira isminin anlamı nedir? Kur'an'da geçer mi? O ünlüye kadar duyulmamıştı!

'Bizden sonra patladı' demişti...

İndirim uğruna koronavirüse davetiye çıkardılar

Şaşkına çeviren manzara! Koronavirüse davetiye çıkardılar

Florya'da vinç yan yattı, işçiler son anda kurtuldu

Bir anda devrildi! Büyük şok yaşadılar

Hifa isminin anlamı nedir, Kur'an'da geçiyor mu? İşte analizi!

Duyan tekrar soruyor! İşte anlamı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.