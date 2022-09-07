Böylesi daha önce görülmedi: Kurtarmak için seferber oldular

Brezilyalı bir kadının 100 kiloluk tümörü sosyal medyada viral oldu. Baş cerrah Glaucio Boechat’ın paylaştığı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.

31 Ağustos'ta Rio de Janeiro'daki São José do Avaí Hastanesi'nde gerçekleşen benzeri görülmemiş prosedür hakkında konuşan Dr. Boechat, "Bu büyüklükte bir tümör üzerinde her gün ameliyat yapılmıyor!" dedi.

NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ VARDI

Vücudunda devasa tümörden haberdar olmayan kadın önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu 100 kiloluk tümör fark edildi.

Yirmi yıllık deneyime sahip cerrah, “Ameliyat ettiğim en büyük tümördü ve kesinlikle şimdiye kadar çıkarılmış en büyük tümörlerden biriydi” dedi.

Yaklaşık iki saat süren operasyonla hasta 100 kiloluk tümörden kurtuldu.





