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Böylesi daha önce görülmedi: Kurtarmak için seferber oldular

07.09.2022 07:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Brezilya’da bir kadın 5 yıl boyunca tam 100 kilo ağırlığındaki tümörle yaşadı. Ameliyatı yapan doktor, hastasının çarpıcı fotoğraflarını Facebook hesabından paylaştı. Fotoğrafları görenler gözlerine inanamadı. Benzeri görülmemiş prosedür 31 Ağustos tarihinde gerçekleşti. Baş cerrah Glaucio Boechat yaptığı açıklamada, "Bu büyüklükte bir tümör üzerinde her gün ameliyat yapılmıyor!" dedi.

Böylesi daha önce görülmedi: Kurtarmak için seferber oldular

Brezilyalı bir kadının 100 kiloluk tümörü sosyal medyada viral oldu. Baş cerrah Glaucio Boechat’ın paylaştığı fotoğraflar görenleri hayrete düşürdü.

31 Ağustos'ta Rio de Janeiro'daki São José do Avaí Hastanesi'nde gerçekleşen benzeri görülmemiş prosedür hakkında konuşan Dr. Boechat, "Bu büyüklükte bir tümör üzerinde her gün ameliyat yapılmıyor!" dedi.

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NEFES DARLIĞI ŞİKAYETİ VARDI

Vücudunda devasa tümörden haberdar olmayan kadın önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yapılan tetkikler sonucu 100 kiloluk tümör fark edildi.

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Yirmi yıllık deneyime sahip cerrah, “Ameliyat ettiğim en büyük tümördü ve kesinlikle şimdiye kadar çıkarılmış en büyük tümörlerden biriydi” dedi.

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Yaklaşık iki saat süren operasyonla hasta 100 kiloluk tümörden kurtuldu.

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tümör

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