HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Böylesi görülmedi... 5 metrekarelik alana yağan yağmur şaşkına çevirdi! 'Boru patladı sandık'

Böylesi görülmedi... 5 metrekarelik alana yağan yağmur şaşkına çevirdi! 'Boru patladı sandık'

16.08.2022 12:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Küçük bir alana yağan yağmur görenleri hayrete düşürdü. İlk başta olanlara inanamayan vatandaşlar boru patladı zannederken, sonrasında ise hatıra fotoğrafı çektirdi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Böylesi görülmedi... 5 metrekarelik alana yağan yağmur şaşkına çevirdi! 'Boru patladı sandık'

İlginç olay, İzmit ilçesi yürüyüş yolu üzerinde meydana geldi. Yaklaşık 5 metrekarelik alana düşen suyun, vatandaşlar ilk olarak binadan geldiğini düşündü. Ancak yapılan kontrollerde binadan kaynaklanmadığı belirlendi. Tek bir buluttan yere düşen yağmur taneleri karşısında şaşkına dönenler, hatıra fotoğrafı çektirmeyi ihmal etmedi.

33b16ba0-0489-460b-b73a-cddc0fa26334

Bölgede bir restoranda çalışan Kadir Gözen, “Yaklaşık 3 saattir tek buluttan yağmur yağıyor. Biz de şaşkınız. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Yoldan geçenler durup fotoğraf, video çekiyor. Onlar da duruma şaşkın, kimse inanmıyor. İlk başta boru patladı sandık.” dedi.

239a056a-1c93-4d8c-a9aa-95fd4d933de7

"BİNANIN SUYUNU KESTİK, YİNE DE KESİLMEDİ"

Yürüyüş yolunda işyeri bulunan Caner Gündoğdu ise “2-3 saattir yağan bir yağmur var. İlk başta boru patlaması ihtimaline karşı, güvenlik arkadaşlar binanın suyunu kesti. Ancak yağmur kesilmedi. Gelen herkes kameraya çekti yağmur sürekli bu bölgede gezip duruyor. İlk defa karşılaştık bununla ne zaman duracak bilmiyoruz, izliyoruz” şeklinde konuştu.

6c22daa6-3379-4f65-89c2-7e9dead10b10

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Camları yumrukladı, küfürler etti... Korku dolu anlar kamerada!Camları yumrukladı, küfürler etti... Korku dolu anlar kamerada!
Türkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktıTürkiye bu olayı konuşuyor! Son görüntüsü ortaya çıktı
Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'Ormana götürmeye çalıştı: 'Kenara çekip seni bir güzel...'
Anahtar Kelimeler:
yağmur İzmit
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Fiyatları düşürecek hamle gece yarısı geldi!

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

Ünlü şarkıcı, oğluyla birlikte dehşet saçtı: 3'ü ağır 5 yaralı

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

'Üçüncü İttifak' resmen açıklandı: 15 gün içinde ilan edilecek

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Suriye'deki görüntüler olay oldu! İçki içip dans ettiler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a Hakan Taşıyan'dan karşılama!

'Kulis bilgisi' diyerek 10 yıl önce yaşananları anlattı! "Erdoğan TV'de görür görmez..."

'Kulis bilgisi' diyerek 10 yıl önce yaşananları anlattı! "Erdoğan TV'de görür görmez..."

İlginizi Çekebilir

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Tuvalette 5 dakikadan fazla duruyorsanız...

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

Dekoltesine kimse anlam veremedi! Sınırları zorladı

PARTNER
Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Stok fazlası binlerce üründe büyük indirim! Tükenmeden alın!

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! En büyük tehlike kağıt havlu, sirke...

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Reçel değil adeta ilaç: Kanser ve gastritin önüne geçiyor

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.