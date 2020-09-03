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  4. Böylesi görülmedi! Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor

Böylesi görülmedi! Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor

İLGİNÇ HABERLER  | 03.09.2020 13:09 | Son Güncelleme

Burhaniye ilçesinde, inek besiciliği yapan İsmail Durmaz, hayvanlarını 6 aydan beri çikolata ile besliyor. Her öğünde hayvan başına ikişer çikolata veren Durmaz, ineklerin çikolata tiryakisi olduklarını söyledi.

Böylesi görülmedi! Balıkesirli besici ineklerini çikolata ile besliyor

İlçe merkezine 9 kilometre uzaklıktaki kırsal Dutluca Mahallesinde oturan 57 yaşındaki İsmail Durmaz, 4 yıl önce süt inekçiliğine başladı. 8 inekle işe başlayan Durmaz, şu anda 34 başlık sürüye sahip olurken, hayvanlara da çok iyi bakıyor. İneklere fabrika yeminin haricinde arpa, yonca ve mısır silajı veren Durmaz, 6 aydan beri de çikolata ile beslemeye başladı. Her gün yemden sonra ikişer üçer çikolata yiyen inekler çikolata tiryakisi oldu. Çikolata verilirken, sıraya giren hayvanların süt verimleri de arttı. Veteriner Hekimi Murat Turhan, çikolatanın insanları olduğu gibi hayvanları da mutlu ederek verimi artıracağını söyledi.

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"ÇİKOLATAYA ALIŞTIRDIM"

Hayvanları çok sevdiğini anlatan 3 çocuk babası İsmail Durmaz, “Ben hayvanları çok sevdim. Yaklaşık 4 seneden beri inek besliyorum. Hayvanlara çok iyi bakarım. Çikolata ile beslerim. Yemle beslerim. Yonca, arpa ve mısır silajı eksik olmaz önlerinden. 5-6 aydan beri de çikolata ile besliyorum. Çikolataya alıştırdım. Elimden yiyeceğiz diye hepsi sıraya giriyorlar. Biri bırakıyor, öteki geliyor. Alıştılar. Hep çikolata arıyorlar. Her yemekten sonra ikişer üçer tane çikolata veriyorum. Hepsi sıradan yiyorlar. Bir başta yiyen tekrar sıraya giriyor. Yemek istiyorlar. Çikolata yetiştiremeyeceğiz böyle giderse. Bizim kız çikolatacı da çalışıyor. Getirip getirip yediriyoruz böyle. Bakalım sonu nereye varacak? İnekler çikolata tiryakisi oldu” dedi.

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"DİĞER YETİŞTİRİCİLEMİZE DE ÖRNEK OLSUN"

Veteriner Hekimi Murat Turhan da, ”İnekler de insanlar gibi çikolatayı tatlı ve şekerli olduğu için seviyor. Çok fazla miktarlarda verilmediği zaman zararı olmaz. Sıkıntı olmaz. Az miktarlarda verildiği zaman et ve süte de etkisi oluyor. İnsanları mutlu ettiği gibi hayvanlar da bundan mutlu oluyor. Yetiştiricimizin bu konudaki çalışmalarını destekliyoruz. Diğer yetiştiricilerimize de örnek olsun” dedi.

İHA

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