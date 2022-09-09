Böylesi görülmedi! Doğuştan şeffaf dişleri nedeniyle yıllarca gülemedi

ABD'de yaşayan 19 yaşındaki Mihaley Olivia Grace Schlegel doğuştan kırılgan kemik hastalığıyla dünyaya geldi. Bu hastalık nedeniyle yıllar geçtikçe dişleri şeffaflamaya başladı. Schegel yaşıtları tarafından zorbalığa uğradığını ve dişlerine yıllarca köpekbalığı dişi denildiğini söyledi. Schlegel, zaman geçtikçe artan zorbalıklar, dişinin giderek daha şeffaf hale gelmesi ve çektiği acı nedeniyle gülmemeye başladı. Bu da sosyal anlamda zorluklar yaşamasına yol açtı.

ÇEKTİĞİ ACI YÜZÜNDEN EKMEK YERKEN BİLE ZORLANIYORDU

Schlegel NeedToKnow.online'a verdiği demeçte, "Yaklaşık 15 yaşında ekmek gibi temel şeyleri yemekte zorlandığım bir noktaya geldi" dedi. Schlegel, dişlerini sevmek için "çok" uğraştığını çünkü onları yaptırmanın ne kadar pahalı olduğunun farkında olduğunu söyledi. "Gülümsediğimde insanlar kötü bir surat yapardı. Yaşadıklarım yaşlandıkça daha belirgin hale geldi," diye üzülerek anlattı. Schlegel 13 yaşındayken takma diş fikri gündeme geldi, ancak ameliyat olursa geleceğinin ne olacağından çok korktuğunu itiraf etti.

DOKTORLAR TEDAVİ ETMEKTEN KORKTULAR

Bir yıl sonra ağrıları artınca, durumu üstlenmek için diş hekimi aramaya başladı. Bir ortodontistin, kırılgan kemik hastalığına sahip olması nedeniyle karmaşık vakayı üstlenmeyi kabul etmesi beş yıl sürdü. "Doktorlar çenemi kırmaktan korktular," diye açıkladı. "Hem kaval kemiğimde hem de femurda 117 kırık kemik, 36 ameliyat ve çubuklar için birden fazla yerleştirme/değiştirme geçirdim."

İNSANLARIN TEPKİLERİNDE DEĞİŞİM OLDU

Schlegel, 19 yaşındayken oral-maksillofasiyal rekonstrüktif cerrahi geçirdi. “Ameliyattan uyandığımda gülmeye ve ağlamaya devam ettim çünkü çok şok oldum sonunda oldu” dedi. "Bu bir hayalin gerçeğe dönüşmesi gibiydi. Özellikle insanlardan gelen tepkilerde büyük bir değişiklik oldu. İnsanlar gülümsediğimde surat asmıyorlar ve dişlerimde ne olduğunu sormuyorlar” dedi.

DAHA ÖNCE YİYEMEDİĞİM ŞEYLERİ YİYEBİLİYORUM

Schlegel, takma dişlerinin yerine oturabilmesi için alt çenesine iki ila dört implant ekleyen bir ameliyat ve implantları rahatça yerleştirebilmesi için doku çevresinde bir lazer prosedürü de dahil olmak üzere daha fazla prosedürden geçmek zorunda kalacak. “Yeni dişler bana birçok yönden fayda sağladı. Daha önce yiyemediğim şeyleri yiyebiliyorum ve sonunda gülümsediğimde kendimi güzel hissedebiliyorum."dedi.



