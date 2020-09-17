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Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 17.09.2020 12:06 | Son Güncelleme

Meksika’da yaşanan göçmen kuş ölümleri ile ilgili uzmanlar çaresizce çözüm arıyor. Sayıları yüzbinleri bulan kuş ölümleri ile ilgili sosyal medyada onlarca video paylaşılırken, yetkililer sorumlu olarak ABD’deki orman yangınlarını işaret etti.

Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor

Eşi benzeri görülmemiş sayıda ölen göçmen kuşlar Meksika’nın en büyük gündem başlıklarından biri. Sosyal medyada paylaşılan videolar, New Mexico ve komşu eyaletlerde çok sayıda ölü kuşun havadan düştüğünü gösteriyor. Çevre aktivistleri olayın duyulması ve önlem alınması için çalışmalar yaparken, yetkililer kuş ölümleri ile ilgili ABD’deki orman yangınlarını işaret etti. İklim değişikliği yüzünden alışılmamış hava olayları ile boğuşan ABD, diğer taraftan orman yangınları ile mücadele ediyor.

YÜZ BİNLERCE GÖÇMEN KUŞU KAYBEDİYORUZ

New Mexico Eyalet Üniversitesi Balık, Vahşi Yaşam ve Koruma Ekolojisi Bölümü'nde kuşları inceleyen Profesör Martha Desmond, "Milyonlarca değilse de muhtemelen yüz binlerce göçmen kuşu kaybediyoruz" dedi.

Yerel haber kanalı KRQE'ye göre, olaydan en çok etkilenen türlerin böcek yiyen kuşlar olduğu belirtildi.

Ölen kuşlar arasında en çok görülen türler ise ötleğen, kırlangıç ve mavi kuş. Nedeni araştıran uzman ekiplerin hem fikir olduğu konu başlıkları ABD’de yaşanan hava olayları ve orman yangınları. Uzmanlar aynı zamanda o bölgelerde oturan insanlardan bol miktarda fotoğraf ve video çekip göndermelerini istedi.


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