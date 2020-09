Böylesi görülmedi! Gökten yağmur gibi ölü kuş yağıyor

Eşi benzeri görülmemiş sayıda ölen göçmen kuşlar Meksika’nın en büyük gündem başlıklarından biri. Sosyal medyada paylaşılan videolar, New Mexico ve komşu eyaletlerde çok sayıda ölü kuşun havadan düştüğünü gösteriyor. Çevre aktivistleri olayın duyulması ve önlem alınması için çalışmalar yaparken, yetkililer kuş ölümleri ile ilgili ABD’deki orman yangınlarını işaret etti. İklim değişikliği yüzünden alışılmamış hava olayları ile boğuşan ABD, diğer taraftan orman yangınları ile mücadele ediyor.

New Mexico Eyalet Üniversitesi Balık, Vahşi Yaşam ve Koruma Ekolojisi Bölümü'nde kuşları inceleyen Profesör Martha Desmond, "Milyonlarca değilse de muhtemelen yüz binlerce göçmen kuşu kaybediyoruz" dedi.

I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu