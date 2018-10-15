Böylesi görülmedi! Hostes uçaktan düştü

Yeni Delhi'ye gitmeye hazırlanan uçağın kapısını kapamaya çalışırken düştüğü belirtilen 52 yaşındaki Harsha Lobo'nun bel ve uyluk kemiğinin kırıldığı belirtildi.
Hindistan Havayolları Lobo'nun Boeing 777 tipi uçaktan aprona düşmesiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldığını açıkladı.
'MERDİVENLE KAPI ARASINDAKİ BOŞLUKTAN DÜŞTÜ'
Açıklamada, hostesin merdivenle uçak arasındaki boşluktan yere düştüğü ve bir süre bilincini kaybettiği belirtildi.
Hindistan Havayolları'nda üç yıl önce bir mühendis, Mumbai havaalanında pilotun işareti yanlış anlayarak motorları erken çalıştırması sonucu motorun çekim gücüne kapılarak hayatını kaybetmişti.
Geçen hafta da Hindistan Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı, Trichy-Dubai seferi için kalkış yaparken, havalimanının duvarına çarparak ağır hasar görmüştü.
130 yolcusu ve altı kişilik mürettebatı bulunan uçak Boeing 737 tipi uçak Mumbai'ye yönlendirilmişti.
Birkaç hafta önce Hindistan havayolu şirketi Jet Air'in pilotları, kabin basıncını ayarlayan düğmeye basmayı unuttukları için solunum güçlüğü yaşayan 30'dan fazla yolcu tedavi altına alınmıştı.
Hindistan Hava Yolları 2007'den bu yana zarar ediyor.
Geçen yıl Haziran'da Bakanlar Kurulu kararıyla satışa çıkarılan şirkete alıcı çıkmamıştı.
Havayolu şirketi için 5 milyar dolar fiyat belirlendi. Şirketin 10 milyar dolar civarında borcu bulunuyor.
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