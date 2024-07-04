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  4. Böylesi görülmedi! Kısır sanılıyordu! 10 yıl sonra doğum yaptı

Böylesi görülmedi! Kısır sanılıyordu! 10 yıl sonra doğum yaptı

04.07.2024 10:06
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Bursa'da 10 yıldır sahibinin ümidini kestiği ve kısır sandığı Arap atı doğum yaptı.

Böylesi görülmedi! Kısır sanılıyordu! 10 yıl sonra doğum yaptı

Bursa'nın Keles ilçesine bağlı Gököz Mahallesi'nde 14 yaşındaki Hürkan adı verilen damgalı Arap at kısır olduğu sanılıyordu. Kısır sanılsa da sahibinin çabaları yine de devam ediyordu. Güneş isimli bir atla çiftleştirilen atın bir süre sonra karnının şişti. Ancak bakıcılar bu karın şişkinliğini atın sağlıklı beslenmesine bağladı. Bir süre sonra ise doğum yapan Hürkan, bakıcılarını büyük bir şoka uğrattı ve Doğan Güneş adı verdikleri bir tay dünyaya geldi.

KISIR DİYE ALDIK AMA BURADA HAMİLE KALDI

Hürkan'ın doğum yapmasının kendileri oldukça şaşırttığını ifae eden at eğiticisi Aydın Şen, “Atımız 14 yaşına, 10 yıldır biz besliyoruz. Kısır diye aldık ama burada hamile kaldı. Tesadüfen buraya geldik, burada doğurdu. Karacabey'den çıkışlı orijinal bir at. Besiye almıştık. Şiştiğini düşündük. Kısır olduğunu bildiğimiz için hiç şüphelenmedik. 2 gün sonra doğum yaptı. Bizim için de sürpriz oldu. Yavrusu oldu. Adını Doğan Güneş koyduk. Güneş daha 14 günlük” dedi.

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Atın sahibi Arif Doğru doğumunda eğitmen Aydın Şen'in payı olduğunju belirterek, “Bu olay sadece Hürkan'ın mahareti değil. Eğitmenimiz Aydın bey atla ilgili bazı şeyleri bana ilk söylediğinde biraz abartı gelmişti. Hayatında ilk defa ata binen birisi 15 dakikada kendi başına at binmeyi öğretebilme yeteneğine sahip. Ben Aydın beye çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir sezon geçiriyoruz. Tüm at meraklılarını, at binişi ve at eğitimi için tesisimize davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

Express


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Bursa doğum tesis
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